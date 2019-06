optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019)tende la mano ail ban USA voluto dal presidente Trump ma solo all'apparenza la mossa potrebbe sembrare inusuale. Da parte di Mountain Views si è deciso di prendere una posizione sulla questione delle mancate licenze software al produttore cinese e la cosa non deve stupire. La strategia potrebbe sottintendere un tornaconto personale? Certo che si. Come comunica la fonteCentral, propriostarebbe cercando di farsi sentire presso l'amministrazione USA con le sue posizioni: il ban ai danni di, a suo avviso, rischia di mettere in ginocchio molte aziende americana (di certo avere impatti negativi anche sulla sua), oltre che mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Qual è la motivazione dia difesa di? Ilproprietario del brand cinese in prima battuta sarebbe di certo poco sviluppato e magari anche difficile da ...

OptiMagazine : #Google aiuta #Huawei dopo il ban, paura del suo sistema operativo? - DeniMarcaccini : Vi lascio il link di #DreamLab, un'app che aiuta la ricerca sul cancro sfruttando l'energia del telefono mentre è i… - CittadinidiTwtt : RT @turismoER: 'Come vieni influenzato dai social network nella scelta della destinazione?' ???? Rispondi a questo (breve) questionario e ai… -