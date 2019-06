Golf | la coppia formata da Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli stacca il pass per i quarti

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ottima la prova degli azzurri, che si piazzano al secondo posto del girone D ottenendo così il lasciaare per il turno successivo Una grande Italia () hato ilper idi finale delSixes, torneo innovativo dell’European Tour. A Cascais, in Portogallo, ottima prova per gli azzurri che, con cinque punti, si sono piazzati al secondo posto nel girone “D” dietro alla Spagna (prima con 7 punti). Sul percorso dell’Oitavos Dunes il duo italiano è partito forte superando la Danimarca (Joachim B. Hansen/Jeff Winther) per 2-1. Mentre nel secondo incontro è arrivato il primo pareggio (2-2) contro la nazionale iberica (Jorge Campillo/Nacho Elvira), seguito da quello (0-0) con il Sudafrica (Brandon Stone/George Coetzee) che ha permesso agli azzurri di raggiungere idi finale. Niente da fare per le due formazioni tutte al femminile. ...

daniloranalli1 : ciao alessandro e isabella la coppia vincente del golf sixes ha l'esenzione per il prossimo anno sul tour europeo?p… -