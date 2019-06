Giuseppe Conte | il suo partito al 12 per cento E il premier viene elogiato

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Giuseppe Conte - un nemico in comune per Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Il retroscena sull'incontro : Prove tecniche di pace tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che dopo settimane di insulti e battaglie si sono incontrati a Palazzo Chigi giovedì 6 giugno. Un faccia a faccia per capire se ci sono i presupposti per tenere in vita un governo che, fino a poche ore fa, sembrava sostanzialmente archiviato

Giuseppe Conte - un prof nella tormenta : Giuseppe Conte, beato lui, era un uomo felice d'esistere. E non possiamo dargli torto. Approdato a Roma dal borgo natio, ben presto si fa onore. Un corso regolare di studi, e non è da...

Giuseppe Conte risponde all'Ue : "Nessun taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano, neppure dopo la "strigliata" di Bruxelles. Giuseppe Conte è chiaro: "il taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa, visto che alcune somme

Sondaggi elettorali - un nuovo partito guidato da Giuseppe Conte otterrebbe il 12% : Un nuovo partito fondato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, otterrebbe il 12% alle prossime elezioni. Infatti, secondo Noto Sondaggi, pescherebbe voti soprattutto dal bacino del Movimento 5 Stelle, ma anche del partito Democratico. Gli elettori si concentrerebbero principalmente tra Sud e Isole.Continua a leggere

Giuseppe Conte - sondaggio Noto : "Il partito del premier al 12%". Dettaglio rivelatore : cosa sta per accadere : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un suo partito, otterrebbe il 12% di consensi. È quanto emerge da un sondaggio di Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, mostrato durante il programma di Raitre Cartabianca e riportato anche dal Quotidiano Nazionale. Leggi anche: Salvini, un botto devastante. Dopo

Giuseppe Conte - il "maestro" Guido Alpa da brividi : "Perché può finire come Berlusconi nel 2011" : "In pochi giorni sarà chiaro se potrà procedere con il suo programma o se invece arriverà uno stop". Guido Alpa, professore di Diritto civile all'Università La Sapienza di Roma, amico e maestro del premier Giuseppe Conte, guarda oltre questo "periodo di transizione" nella maggioranza e delinea senza

Giuseppe Conte - strategia suicida contro l'attacco finanziario all'Italia : dare la colpa a Matteo Salvini : Prepariamoci alla campagna elettorale sotto l' ombrellone. Se ne sta facendo una ragione pure Sergio Mattarella, che ieri ha spiegato le regole del gioco a Luigi Di Maio, nel colloquio che i due hanno avuto al Quirinale. Al vicepremier grillino, preoccupato per il proprio posto di lavoro, il capo de

Procedura infrazione Ue - la risposta di Palazzo Chigi e Giuseppe Conte alla Commissione europea : Attraverso una lunga nota, la presidenza del Consiglio ha risposto alla Commissione europea e alla richiesta di aprire una Procedura d'infrazione. Pur dicendosi pronto al dialogo, Palazzo Chigi comunica le sue stime sull'economia italiana, sostenendo che l'indebitamento netto nel 2019 sarà più basso di quanto previsto dall'Ue, fermandosi al 2,1% del Pil.

Giuseppe Conte ringrazia Lega e M5s per lo sblocca cantieri : crede ancora alla tenuta del governo? : Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e

Giuseppe Conte è ottimista : Farò in modo di scongiurare una procedura che non fa bene al Paese : Giuseppe Conte si è espresso sull'apertura della Commissione europea rispetto all'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia: il presidente del Consiglio si è detto ottimista e fiducioso e ha affermato che farà il massimo per scongiurare una procedura che ovviamente non fa bene al Paese.

La telefonata che allunga la vita a Giuseppe Conte : contatto Di Maio-Salvini - il grillino si inginocchia : Arriva il giorno del chiarimento. Più o meno. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sentono al telefono. Come succede in questi casi, gli staff diffondono notizia di un «colloquio cordiale». Insomma, non si sono sfanculati. E, di questi tempi, è già un passo avanti. Prima della telefonata Di Maio era sa

Giuseppe Conte "calpestato" da Salvini e Lega - Anna Ascani lo sfotte : "Avrai la dignità di dimetterti?" : Accordo tra Lega e M5s sullo Sblocca cantieri e rivolta Pd. Con Matteo Salvini che impone la sua posizione, con la sospensione per 2 anni del codice degli appalti, i dem puntano il dito contro il premier Giuseppe Conte, "calpestato" dal suo vice. "Il presunto ultimatum del presunto presidente del Co

Giuseppe Conte - appello alla Lega : "Mi raccomando - sullo sblocca cantieri si rischia il caos" : "Mi raccomando". Giuseppe Conte usa queste parole per il suo appello "agli amici della Lega, di cui non metto in discussione la buonafede". Il tema è quello del Dl sblocca-cantieri su cui il premier si è schiantato lunedì sera. Il rifiuto del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia