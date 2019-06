Giovani industria:cabina regia crescita

"La nostra pazienza è finita", dice il presidente deidi ConfAlessio Rossi. "La nostra proposta al governo è una sola: dobbiamo riattivare unadiper la, ma stavolta chiamate i protagonisti,non le comparse". L'Italia non deve ingaggiare "una guerra di posizione con le istituzioni europee",bisogna stare nell'Ue "da protagonisti". In caso di procedura d'infrazione,"l'Italia potrebbe finire in panchina". Minibot per il debito? "E' come provarci con i soldi del Monopoli".(Di venerdì 7 giugno 2019)