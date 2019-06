Giordana Angi Incontro da film con Tiziano Ferro | Sto già scrivendo

Maturità 2019 - date - materie - come affrontarla : Giordana Angi risponde alle domande di Google : Giordana Angi, arrivata seconda all'ultima edizione di Amici, risponde alle domande di Google sulla Maturità 2019, con aneddoti e consigli per gli oltre 500mila maturandi che il 19 giugno saranno alle prese con la prima prova: "Vi consiglio ciò che mi dicevo prima della finale di Amici: quel che è fatto è fatto. È inutile farsi troppe paranoie, non ha senso. Divertitevi".

Amici 2019 - Intervista a Giordana Angi : Le Parole Che Non Ti Aspetti! : Giordana Angi, ex allieva del talent show Amici ha rilasciato un’Intervista nella quale parla della sua vita privata ed artistica. Dichiarazioni profonde e sbalorditive che non lasciano spazio all’interpretazione! Giordana Angi, dopo la vittoria ad Amici, ammette di avere avuto tante maschere. L’artista della squadra bianca, rivela cosa ne pensa di Rudy Zerbi! Giordana Angi, dopo essersi classificata al secondo posto alla ...

Alberto Urso e Giordana Angi duetteranno dopo Amici 18? Parla lui : Alberto Urso su Giordana Angi confessa: “Tra noi è nata una bella Amicizia, ma…” L’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso, ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In questa circostanza il ragazzo, oltre a Parlare dei suoi progetti futuri e della sua vita in generale, ha anche voluto spendere alcune parole su Giordana Angi. E su ...

Amici - la confessione di Alberto Urso su Giordana Angi : "Un grande rapporto. Ma con lei..." : Tempo di confessioni per Alberto Urso, il vincitore di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. La sua vittoria non ha stupito: per distacco, Urso, si è dimostrato migliore degli altri. E ora, intervistato dal settimanale Tv, sorrisi e canzoni, Alberto si apre un poco, spiegando di essere molto grato

Giordana Angi - parla la mamma/ "Alternava anoressia e bulimia poi..." : La mamma di Giordana Angi a circa una settimana dalla fine di Amici 18, racconta il rapporto della figlia con il padre e cosa è successo dopo.

Amici 2019 - la madre di Giordana Angi : "Coming out? Per me non è cambiato nulla" : Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la madre di Giordana Angi, seconda classificata di Amici 2019, ha parlato del momento del coming out di sua figlia: “Per prima cosa, quando aveva diciotto anni, ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale. Io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si ...

Amici - Giordana Angi e il dramma dell'anoressia : il racconto della madre - gli anni più duri : Giordana Angi è stata una delle allieve più in luce dell'edizione di quest'anno del programma Amici di Maria De Filippi, mattatore del sabato sera su Canale 5. La cantante si è distinta per il suo temperamento forte e fragile allo stesso tempo. Se all'inizio è sembrata caparbia e convinta con il pas

Giordana Angi - dopo Amici : «Le maschere che non ho più» : Giordana AngiGiordana AngiGiordana AngiGiordana AngiGiordana AngiHa lo sguardo fisso su una tazzina di caffè che si ostina a non bere, si accarezza i capelli sfiorando il tatuaggio con su scritto «Loved» che ha alla base del collo e dondola le gambe in maniera dolce, come una bambina sull’altalena. Alla sua prima intervista dopo Amici, la scuola di Maria De Filippi dove è rimasta per sette mesi classificandosi seconda, Giordana Angi si ...

Giordana Angi - rapporto col padre. La madre : “E’ stata malissimo” : Giordana Angi, parla la madre: “Alternava anoressia e bulimismo. E’ stata malissimo” Non è stata una vita facile quella di Giordana Angi. Il rapporto col padre (a cui era legatissima), i problemi di bulimia e anoressia, la paura di confessare alla madre la propria omosessualità e la difficoltà nello sfondare nel mondo della musica. Eppure, nonostante tutto questo, è riuscita ad arrivare seconda ad Amici di Maria De Filippi ...

Giordana Angi - madre spiega verità sul padre : “È stata anche colpa mia” : verità padre Giordana Angi, parla per la prima volta la mamma La mamma di Giordana Angi ha parlato del passato di sua figlia e del rapporto col padre, che si è complicato quando era adolescente: non l’ha cercata più, dopo la fine del suo matrimonio, e questo ha lasciato un immenso vuoto nel cuore della […] L'articolo Giordana Angi, madre spiega verità sul padre: “È stata anche colpa mia” proviene da Gossip e Tv.

Amici - la madre di Giordana Angi : "Aveva 16 anni - accadde qualcosa di grave". Il dramma che la ha stravolta : Si chiariscono un po' di cose sul passato di Giordana Angi, la protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha concluso la sua stagione di immenso successo su Canale 5. A parlare è stata la madre di Giordana, fari puntati sul rapporto della figlia col padre, che si è complicato quando lu

Giordana Angi : "L'amore non ha colore - assurdo discriminare" - : Andrea Conti La cantautrice italo-francese dopo il secondo posto ad "Amici di Maria De Filippi" si racconta a IlGiornale.it tra bilancio personale e professionale. Giordana ha anche co-firmato 4 brani del nuovo album di Tiziano Ferro Giordana Angi piano piano raccoglie i frutti che ha seminato dopo la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, dove si è classificata al secondo posto. Il suo primo album “Casa”, a sei settimane ...

Mika a Milano per Party Like a Deejay 2019 : tutti gli ospiti - da Mahmood a Giordana Angi ed Elisa : Mika a Milano per un evento di Radio Deejay. La nota emittente radiofonica festeggia il suo compleanno con una serie di ospiti italiani (e Mika unico internazionale, italiano di adozione) accolti a Milano nell'evento in programma il prossimo 22 giugno. Ci saranno Elisa, Thegiornalisti, Coez, Tormento, Ghali, J-Ax e Achille Lauro ma anche il vincitore in carica del Festival di Sanremo, Mahmood. Notizia dell'ultima ora è la comparsa del nome di ...

Giordana Angi - grande traguardo dopo Amici : “Siete pazzi!” : Giordana dopo Amici: un successo travolgente che lascia senza parole Giordana Angi vola altissimo dopo Amici 2019! Ha cominciato a segnare già il suo primo successo: i biglietti per il suo tour stanno andando a ruba. Non si sarebbe aspetta nulla del genere: su Instagram, infatti, ha manifestato tutta la sua sorpresa scrivendo un messaggio […] L'articolo Giordana Angi, grande traguardo dopo Amici: “Siete pazzi!” proviene da ...