Giappone | riprende la caccia alle balene con finalità commerciali

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo l’abbandono della Commissione internazionale (IWC) deciso lo scorso dicembre dal governo, Ilrà laa finiil primo luglio, dalla regione dell’Hokkaido. Ad anticiparlo è l’agenzia Kyodo che cita fonti locali di pescatori nella cittadina di Kushiro, l’isola più a nord dell’arcipelago. Il governo di Tokyo aveva dovuto interrompere ladelleper scopinel 1982, in ottemperanza alla moratoria adottata dall’IWC, tuttavia dal 1987 le imbarcazioni nipponiche hanno continuato a sopprimere piccole quote diper questioni che il governo definisce “legate alla ricerca scientifica“. Da Tokyo hanno fatto sapere che laavverrà nelle acque della propria zona esclusiva economica (ZEE), e non più nell’Oceano antartico, ed hanno aggiunto che le navi ...

