Gianluca Di Marzio | ' Demiral andrà alla Juventus per 15 milioni di euro'

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (tutte le indiscrezioni portano all'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, che però deve trovare un'intesa contrattuale con il Chelsea), laè pronta ad allestire una rosa competitiva per confermarsi in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo in Champions League. L'esigenza principale della dirigenza bianconera riguarda sicuramente la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, destinato a ritornare a fine prestitoLazio. Proprio in difesa sarebbe arrivato il secondo acquisto bianconero, dopo l'ufficializzazione già da qualche mese dell'arrivo a Torino a parametro zero di Ramsey dall'Arsenal: si tratta del difensore centrale turcodal Sassuolo che, come confermaDi, noto giornalista di Sky Sport, sarebbe stato acquistato dai bianconeri per 15di ...

pettinari6 : @gabriele_penati @DiMarzio Di Marzio ignora Guardiola completamente, tra pochi giorni sapremo se è un fenomeno lui,… - SavasSteve : @tribundergi Barça eye Buffon to replace Jasper Cillessen. [Gianluca Di Marzio] - SavasSteve : @buzzspor Barça eye Buffon to replace Jasper Cillessen. [Gianluca Di Marzio] -