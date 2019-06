GF16 | Malgioglio rivela la sua preferenza per Martina e critica Gennaro | ' Furbo e astuto'

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello 16, prevista per lunedì 10 giugno, impazzano i pronostici sul nome del prossimo vincitore del reality, ed in queste ultime ore anche l'opinionista Cristianoha voluto dire la sua, dichiarando di avere unaperNasoni. A sorpresa, il cantautore siciliano non ha speso parole tenere nei confronti diLillio, definito "" anche in seguito al comportamento tenuto dal giovane dopo la lite con Francesca De André. Quest'ultima, nel frattempo, è stata duramente attaccata dal web, che ne chiedeva l'espulsione dalla casa di Cinecittà per una presunta bestemmia. Poche ore fa è giunto un comunicato dalla produzione che, dopo aver visionato il video incriminato, ha escluso l'ipotesi che la concorrente genovese possa aver pronunciato un'espressione blasfema....

22WANNA22 : RT @_Lousoul: Riassunto di #GF16 Uova Zucchine crude Yogurt Parenti/Persone varie per Serena La camicia di Daniele Erica in nomination 'A… - _Lousoul : Riassunto di #GF16 Uova Zucchine crude Yogurt Parenti/Persone varie per Serena La camicia di Daniele Erica in nomi… - infoitcultura : Gf16, Cristiano Malgioglio contro Gennaro Lillio:'Giocatore furbo e astuto' -