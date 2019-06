GF 16 | Francesca a rischio squalifica | Mediaset comunica la decisione | ' Nessuna bestemmia'

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) La concorrente più discussa di questa sedicesima edizione del Grande Fratello è, sicuramente,De Andrè. La ragazza è stata una tra le concorrenti più esuberanti di questo reality show. La sua forte personalità e le dinamiche familiari di cui, purtroppo, non ha potuto parlare in casa, l'hanno portata ad essere una persona un po' aggressiva. I telespettatori, infatti, hanno più volte chiesto alla produzione del reality di prendere dei provvedimenti in merito. Una tra le ultime richieste del pubblico è stata quella inerente ladella De Andrè per aver pronunciato una. Dopo la diffusione di tale scoop,ha provveduto immediatamente a fare le indagini del caso ed ha preso unamolto importante. Attraverso unto ufficiale, l'azienda ha fatto sapere che non sarà dispostaper la concorrente dal momento che non c'è stata ...

