Germania,taglio stime crescita per 2019

La Banca centrale tedesca taglia ledidel Paese dall'1,6% allo 0,6% per ile dall'1,6% all'1,2% per il 2020. Leerano state già tagliate dal governo tedesco,che ad aprile aveva rivisto laallo 0,5% nele indicato però un aumento del Pil dell'1,5% per il 2020. Secondo la Bundesbank l'inflazione sarà dell'1,4% quest'anno e dell'1,5% il prossimo.Intanto, ad aprile si registra un calo, nettamente maggiore rispetto alle previsioni degli analisti, dell'1,9% per la produzione industriale.(Di venerdì 7 giugno 2019)