ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Lasi risveglia raggelata dai dati sulladi. Il calo è più ampio di quantodagli analisti: -1,9 per cento rispetto a marzo, mentre sull’anno la diminuzione è dell’1,8%. Gli esperti prevedevano un calo congiunturale pari a -0,5 per cento. Le notizie non sono buone nemmeno sul Pil perché le stime di crescita sono state tagliate dalla Bundesbank allo 0,6 per cento nel 2019 contro l’1,6 indicato in precedenti previsioni. Nel 2020 le cose, secondo la banca centrale tedesca, andrebbero meglio con una crescita dell’1,2 ma sempre con un tasso inferiore da quanto stimato in precedenza (1,6). Il taglio delle stime sul Pil della Bundesbank seguono quelle del governo tedesco che adaveva rivisto le stime di crescita allo 0,5 per cento quest’anno indicando però un aumento del Pil dell’1,5 per cento nel 2020. Quanto al ...

Agenzia_Ansa : #Germania Bundesbank taglia stime crescita, 0,6% nel 2019. La produzione industriale ad aprile giù -1,9% #ANSA - fattoquotidiano : Germania, produzione industriale va peggio del previsto: ad aprile -1,9. Anche il Pil rallenta: per il 2019 previst… - massimo15691 : RT @fattoquotidiano: Germania, produzione industriale va peggio del previsto: ad aprile -1,9. Anche il Pil rallenta: per il 2019 previsto l… -