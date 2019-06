Gazzetta | Per Zapata ingaggio da 3 milioni Verdi nella trattativa

Percassi alla Gazzetta : «Zapata? Per 50-60 milioni non si potrebbe dire no» : Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta in cui ha parlato della prossima stagione della squadra bergamasca e del mercato che il club sta preparando in vista dell’impegno Champions. Non è mancata ovviamente la domanda sul mercato in uscita e sul presunto interesse del Napoli per riportare in azzurro Zapata. Percassi non ha negato che la possibilità esiste ma solo a certe cifre Il ...

Gazzetta : De Laurentiis cambia strategia di mercato. Per vincere servono i campioni : Dopo le smentite arrivate ieri circa la possibilità che Lukaku diventi un calciatore del Napoli, la Gazzetta torna a parlarne oggi. Raccontando di un incontro tra Giuntoli e un rappresentante della P&P Sports, società che cura gli interessi del calciatore, per essere sicuri che il Napoli sarà preso in considerazione nel caso in cui il Manchester metta sul mercato il suo attaccante. Il ds sarebbe infatti pronto a partire con un offerta di 70 ...

Napoli su Lukaku - Gazzetta : “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” : Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti” Napoli su Lukaku, Gazzetta: “De Laurentiis cambia strategia per accontentare Ancelotti”. Prosegue senza soste il casting per quello che sarà un colpo di alto profilo per l’ attacco azzurro. Nei giorni scorsi rumors e indiscrezioni si sono susseguite ad un ritmo davvero incessante. E così, dopo Rodrigo del Valencia, Duvan ...

Gazzetta : le cessioni del Napoli per comprare un grande attaccante : “Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante”, così si è espresso qualche giorno fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ma per poterlo fare c’è bisogno di recuperare il tesoretto necessario. La Gazzetta dello Sport ricostruisce il mercato in uscita del Napoli, fondamentale proprio per la missione attaccante. Giovedì scorso De Laurentiis ha incontrato a Roma Jorge Mendes: si segue la pista James Rodriguez, che però ha un ...

Gazzetta : ancora nessun rinnovo per Mertens : Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita analizza la situazione di Dries Mertens. Il belga, legato al Napoli da un altro anno di contratto a 4 milioni netti a stagione ha dichiarato di voler restare anche senza un prolungamento. Il suo sogno è diventare il primo cannoniere della storia del Napoli. Dal 2013 ha già segnato 109 gol, ma deve superare Hamsik, che ne ha segnati 123 e Maradona, con 115 reti. La società, però, non ha ancora svelato le ...

Asse Napoli-Real Madrid - Gazzetta – Tripla operazione in vista : nel mirino 3 talenti blancos. I dettagli : Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista: Asse Napoli-Real Madrid, Gazzetta – Tripla operazione in vista. Sei anni fa un’ operazione simile portò a Napoli Raul Albiol, Josè Maria Callejon e Gonzalo Higuain. Un affare che ha spianato la strada alla così detta internazionalizzazione del club. Correva l’ anno 2013, quando sulla panchina azzurra si apprestava a sedere Rafael Benitez, che all’ ...

Gazzetta : Lozano e Rodrigo per il Napoli di Ancelotti : Ancelotti vuole un investimento importante in attacco e De Laurentiis gli lascia campo, a patto che i soldi siano spesi bene. Sulla Gazzetta l’analisi del mercato in attacco, dove la stagione ha registrato troppi pali colpiti e troppe occasioni create ma non finalizzate per non pensare di dover agire sulla concretezza sotto porta. Il mister vuole un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che già sono in rosa e i nomi su ...

Gazzetta : Sarri-Juventus c’è attesa per il vertice : La Gazzetta dello Sport smentisce le voci che ieri sera avevano dato Sarri all’hotel Palazzo Parigi ed imminente un suo incontro con Paratici. Quello che non smentisce però è l’intesa tra il tecnico toscano e la Juve. Ottenuto il via libera dal Chelsea è solo questione di ore per chiudere definitivamente l’affare. Paratici è attualmente ancora a Capri, ma “non si può escludere che già da oggi possa fare una puntatina ...

Gazzetta : oggi il Chelsea può liberare Sarri per la Juventus : La situazione di Sarri al Chelsea è cambiata dopo la vittoria dell’Europa League, come scrive la Gazzetta dello Sport La logica dice che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato, soprattutto nel caso in cui dovesse scattare la squalifica per due finestre di mercato Non solo per la vittoria dunque, ma anche per le difficoltà in cui la squadra londinese si verrebbe a trovare con il mercato bloccato, chi meglio di Sarri potrebbe ...

Gazzetta : Il Napoli punta a chiudere Veretout. Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni : Il Napoli ha deciso di chiudere l’affare Veretout in fretta, come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Ieri il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato con Giuffredi che oltre ad essere il procuratore del calciatore cura anche gli interessi di Hysaj e Mario Rui. È lui l’uomo chiave per chiudere con la Fiorentina. La richiesta della società è già scesa da 25 a 22 milioni, ma Aurelio vorrebbe arrivare a 17. C’è ...

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

Gazzetta : Nell’Inter di Conte non c’è posto per Icardi : Icardi sei fuori! Titola a lettere cubitali la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte sulla panchina neroazzurra significa inevitabilmente la partenza di Mauro. Conte non vuole cominciare la stagione avendo ancora nello spogliatoio il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi Appena arrivato all’Inter, ...

Gazzetta : Nessuna lite. Sarri era nervoso per le troppe telecamere in campo : Nessuna lite tra Higuain e David Luiz. E neppure la stizza per aver rivisto in campo il nervosismo del Pipita. La Gazzetta.it scrive che il vero motivo dell’arrabbiatura di Sarri ieri, durante l’allenamento di Baku sia stata l’impossibilità di provare i calci di punizione per la presenza delle telecamere in campo. Nell’ultima parte della seduta di allenamento il mister voleva provare degli schemi sui calci da fermo, ma le ...

Gazzetta : Per Bennacer la richiesta è di 10 milioni - il Napoli proverà a chiudere in queste ore : Sulla Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano parla di un concreto interesse del Napoli per Ismael Bennacer, centrocampista centrale 21enne dell’Empoli. Sarebbe un altro affare con il club toscano insieme a quello di Di Lorenzo. La trattativa sarebbe già a buon punto: Giuntoli avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Empoli di non prendere in considerazione altre offerte e di aspettare ancora qualche giorno. Una dimostrazione della forza ...