Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi | Spy rivela | ' Oggi sono due estranei' RUMORS

Francesco Monte e Giulia Salemi : ecco i motivi della rottura : I fan dei Fralemi - curiosa crasi per descrivere i fan della coppia - sono a lutto: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono mollati. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip 3, il tronista di Uomini e Donne e la modella italo-palestinese si sono lasciati, anche se dovranno stare insieme nelle occasioni di lavoro che li vede come influencer.Il settimanale Spy ha anticipato i motivi alla base della rottura: "I Fralemi si sono detti ...

Francesco Monte rompe il silenzio! La verità sulla rottura con Giulia Salemi : Francesco Monte rompe il silenzio e, dopo l’annuncio su Instagram, parla per la prima volta della fine della love story con Giulia Salemi. “Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia – ha scritto nelle Stories -. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo ...

È finita tra Giulia Salemi e Francesco Monte : “Io ce l’ho messa tutta” : È finita tra Giulia Salemi e Francesco Monte. È un annuncio inaspettato perché fino a qualche giorno fa, a giudicare dai rispettivi profili social, sembrava procedesse tutto a gonfie vele. Annuncio che arriva direttamente da lei, che ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram: “Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… È così che ...

