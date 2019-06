Formula 1 | Verstappen sfida i pronostici | “Ferrari e Mercedes favorite in Canada? Sono

Formula 1 – Vettel e Verstappen a confronto - Ricciardo non ha dubbi : “senza nulla togliere a Seb…” : Daniel Ricciardo e le differenze tra Vettel e Verstappen: l’australiano della Renault non ha dubbi E’ iniziata una nuova settimana dedicata alle quattro ruote: dopo il Gp del Mugello di MotoGp gli appassionati dei motori si concentreranno su un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, il sesto, in programma in Canada. Alla vigilia della partenza per Montreal, Daniel Ricciardo è stato ospite del podcast di Nico ...

Formula 1 - Toto Wolff difende Bottas : “quanto accaduto a Monaco con Verstappen lo renderà più forte” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione vissuta da Bottas a Montecarlo, dove il finlandese è stato privato del secondo posto a causa di un contatto con Verstappen La gara di Monaco non è stata affatto positiva per Valtteri Bottas, toccato in pit-lane da Verstappen e costretto ad una nuova sosta costatagli il terzo posto finale. AFP/LaPresse Una situazione difficile da accettare, su cui ha provato a soffermarsi Toto ...

Formula 1 - retroscena Verstappen a Montecarlo : ecco perchè Max non è riuscito a sorpassare Hamilton : Il pilota della Red Bull è rimasto a lungo dietro Hamilton, non riuscendo a superarlo per un motivo ben preciso Una dimenticanza costata carissima, un errore di distrazione che non ha permesso a Max Verstappen di attaccare e superare Lewis Hamilton nel finale del Gp di Montecarlo, nonostante fosse in netta difficoltà. Photo4/LaPresse Secondo quanto emerso nel day-after, il pilota della Red Bull si è dimenticato di tornare alla mappatura da ...

Formula 1 - Chris Horner esalta Verstappen : “ha guidato come un leone - finire quarto è davvero dura” : Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio di Monaco, esaltando la prestazione dei propri piloti Prestazione consistente di Max Verstappen a Monaco, il pilota della Red Bull ha chiuso al secondo posto in gara diventato poi quarto per via della penalizzazione inflittagli per unsafe release. photo4/Lapresse Nonostante la sanzione, l’olandese non si è arreso fino alla fine e si è preso i complimenti del suo team ...

Formula 1 - Verstappen mastica amaro : “avere la penalità è stato un peccato - ho dato tutto per superare Hamilton” : Il pilota della Red Bull ha commentato l’esito del Gran Premio di Montecarlo, chiuso al quarto posto a causa della penalità di cinque secondi Una penalità pagata a caro prezzo, cinque secondi che hanno costretto Max Verstappen a classificarsi al quarto posto del Gran Premio di Monaco, nonostante la seconda posizione ottenuta in gara. photo4/Lapresse Una vera disdetta per l’olandese, che ha parlato così nel post Gp: “avere ...

Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco - Vettel supera Verstappen : la nuova classifica piloti : Hamilton si conferma leader del Mondiale, Vettel balza al terzo posto: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco La vittoria del Gp di Monaco regala a Lewis Hamilton un importante allungo nella classifica piloti. Il britannico della Mercedes si conferma leader del Mondiale, davanti al suo compagno di squadra Bottas. Il secondo posto di Vettel, grazie alla penalizzazione di Verstappen, scivolato quarto, regala al tedesco della Ferrari ...

Formula 1 – Scintille in pitlane al Gp di Monaco : clamoroso contatto tra Bottas e Verstappen - Max penalizzato [VIDEO] : contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen: l’olandese della Red Bull penalizzato al Gp di Monaco per unsafe release Un Gp di Monaco mozzafiato, quello in corso sul circuito di Montecarlo. Dopo lo spettacolo regalato da Leclerc in pista con i suoi sorpassi, la foratura e l’amaro ritiro, ad attirare l’attenzione e lasciare tutti col fiato sospeso è il contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen. L’olandese della Red ...

Formula 1 – Verstappen si tiene stretto il terzo posto di Montecarlo : “soddisfatto - credevo di poter fare bene già dalla vigilia” : Max Verstappen chiude al terzo posto le qualifiche del Gp di Montecarlo e si tiene ben stretta la terza posizione in griglia: il pilota olandese si dimostra fiducioso per la gara di domani Le due Mercedes dominano anche le qualifiche di Montecarlo, ma subito dietro si piazza Max Verstappen. Il pilota olandese si tiene stretto un buon terzo posto, piazzandosi davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel. Una buona posizione da poter difendere, ...

Formula 1 – Hamilton euforico - Bottas deluso - Verstappen sorride : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo : Lewis Hamilton entusiasta per la pole, Bottas deluso per la ‘beffa’ nel finale, Verstappen si gode il terzo posto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo Ancora una volta, quando conta davvero, è la Mercedes a dettare legge. dopo la buona prova di Leclerc nelle Fp3 che aveva fatto ben sperare in vista delle qualifiche, il giovane monegasco è rimasto fuori addirittura al Q1, a causa di un incredibile errore di ...

Formula 1 – Verstappen sicuro di sè : “tutti molto vicini - qui a Montecarlo è la fiducia a fare la differenza” : Max Verstappen chiude al quarto posto le Fp3 a Montecarlo ma non perde fiducia: il pilota Red Bull analizza con lucidità la situazione prima delle qualifiche Quarto posto nelle Fp3 di Montecarlo per Max Verstappen, pronto, decisamente a migliorarsi nelle qualifiche. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota olandese ha spiegato di non aver visto grande differenza con le monoposto di testa (la Ferrari di Leclerc e le due Mercedes), ...

Formula 1 – Verstappen realista : “obiettivo a Montecarlo? Almeno il 3° posto. Radiatore? Ecco qual è stato il problema” : Seconde prove libere complicate per Max Verstappen che, complice un problema al radiatore, ha chiuso in 6ª posizione. L’olandese punta al podio a Montecarlo, ma è conscio del gap con le Mercedes Giovedì a due facce per Max Verstappen sul circuito di Montecarlo. Il pilota della Red Bull ha chiuso in seconda posizione le FP1, per poi ritrovarsi 6° al termine delle FP2. Un peggioramento delle prestazioni dovuto anche ad un problema al ...

Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre - Daniel stuzzica Verstappen in conferenza : “hai un po’ di peli sul mento” [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante in conferenza stampa: l’australiano della Renault si prende gioco del suo ex compagno di squadra Max Verstappen Daniel Ricciardo è uno che ama sempre ridere e scherzare, in qualsiasi situazione. L’australiano della Renault, protagonista di un siparietto con Charles Leclerc durante le interviste del Gp di Monaco, ha fatto sorridere anche nella conferenza stampa di ieri a Montecarlo. In un momento di ...

Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco : “ecco cosa è successo! Mercedes? Non credo che potremo mettergli pressione” : Le sensazioni di Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Giornata di alti e bassi per Max Verstappen sulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di Monaco, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore ...

