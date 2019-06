Formula 1 | Giovinazzi punge gli avversari | “non sono qui perchè porto soldi o sono figlio

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha messo le cose in chiaro circa la sua situazione, lanciando una frecciatina ad alcuniIl piatto piange per Antonioin queste prime sei gare del Mondiale 2019 di1, il pilota di Martina Franca è l’unico ancora a zero punti oltre ai due colleghi della Williams. photo4/Lapresse Una situazione che comunque non scoraggia il driver dell’Alfa Romeo Racing, convinto di potersi tirare fuori da questa situazione: “nonpreoccupato, sei garetroppo poche per dimostrare il proprio valore. Io per ora cerco di fare bene il mio lavoro e poi vedremo. Ho fiducia nel team e il team ha fiducia in me. Ioqui non perchéildi qualcuno o perchéun sacco diqui perché ho fatto un buon lavoro in GP2 e negli ultimi tre anni con la Ferrari. Ho solo bisogno di avere un ...

FormulaPassion : #F1 #Giovinazzi: “Non vedo l’ora di correre in Canada” - dsmgsp : RT @SkySportF1: ? 'Da Top-10 durante le prove libere a una macchina irriconoscibile in qualifica' ? - xxxhgio : RT @SkySportF1: ? 'Da Top-10 durante le prove libere a una macchina irriconoscibile in qualifica' ? -