Fonseca vicinissimo alla Roma Quindi Sarri vicinissimo alla Juve

(Di venerdì 7 giugno 2019) Sarebbe ormaidefinizione dei dettagli l’arrivo di Paulosulla panchina della. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Il nuovo allenatore potrebbe arrivare lunedì. Si è ormai vicinissimiconclusione della trattativa. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con lo Shakthar Donetsk per il pagamento della clausola prevista. Inizialmente per l’allenatore portoghese erano stati chiesti 5 milioni, ma si dovrebbe chiudere a 2 milioni.potrebbe arrivare agià il prossimo lunedì. La– questo lo diciamo noi del Napolista – stava aspettando per capire se ci fossero margini per arrivare a Maurizio. Se ha deciso di accelerare su, è perché – evidentemente – non ci sono più margini. Èmolto probabile chee lantus siano in dirittura d’arrivo. L'articolo...

