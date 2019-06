Fisici in cerca della materia primordiale | nata dopo il Big Bang

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019)a confronto sulla riin laboratorio del plasma di quark e gluoni, lo statopresente nell’universosubitoil Big, circa 14 miliardi di anni fa: era una sorta di miscuglio denso e caldo di quark e gluoni, oltre 100.000 volte più caldo del Sole. E’ la 18/a Conferenza internazionale “Strangeness in Quark Matter” (SQM 2019), organizzata dal 10 al 15 giugno da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Dipartimento interateneo di Fisica di Università e Politecnico di Bari. Collaborano Societa’ Italiana di Fisica, Centro Fermi, CERN di Ginevra, GSI di Darmstadt, laboratori BNL di New York. Uno degli indicatoriformazione del plasma negli scontri tra ioni è la produzione di particelle particolari, con almeno un quark di “tipo s”, detto anche ‘strano’: da qui ‘Strangeness’, ...

