Fiorentina | ecco quale potrebbe essere la promessa di Commisso | i viola sognano

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Fiorentina - Chiesa andrà via? Ecco il super club che lo vuole : Fiorentina Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare il […] L'articolo Fiorentina, Chiesa andrà via? Ecco il super club che lo vuole proviene da Serie A News ...

Juventus - rimonta Scudetto. Contro la Fiorentina ecco l'ottavo Tricolore di fila : LA CRONACA - Il clima allo Stadium, almeno all'inizio, non sembra quello delle grandi feste. Evidentemente la delusione Champions si fa ancora sentire sul pubblico, così come sui giocatori di casa. E ...

Juventus-Fiorentina - Allegri : “Futuro? Ecco la verità. Domani giocano i migliori” : JUVENTUS FIORENTINA Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juventus e Fiorentina, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di Domani, la quale potrebbe consegnare in maniera matematica lo scudetto ai bianconeri. Analisi totale anche sulla delusione Champions e sul prossimo futuro. Leggi anche: Juventus […] More

Juventus Fiorentina probabili formazioni : riecco CR7 - out in 5 : Juventus Fiorentina probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina valida per la 33^ giornata di Serie A. Allegri si affiderà ancora al 4-3-3. In porta confermato Szczesny dal primo minuto, mentre Pinsoglio sostituirà Perin nel ruolo di portiere di riserva da qui fino a fine stagione. […] More

Montella racconta la sua Fiorentina : “ecco come giocherà la mia squadra” : Vincenzo Montella ha parlato del centrocampo della Fiorentina che sarà a 3, probabile dunque un 4-3-3 molto duttile “Questa squadra deve giocare con tre centrocampisti, poi vedremo tra vertici alti e bassi. Sicuramente anche la difesa sarà a tre, per le caratteristiche che ha questa squadra. Qualcosa devo cambiare, non mi aspetto di stravolgere le caratteristiche dei giocatori, ma qualcosa va cambiato“. E’ la ricetta per ...

La nuova Fiorentina di Montella : ecco come cambia il modulo e gli interpreti della “viola” [FOTO] : Vincenzo Montella torna a sedersi sulla panchina della Fiorentina dopo un lungo girovagare che lo ha portato anche in Spagna Fiorentina affidata a mister Vincenzo Montella dopo le dimissioni di Pioli a seguito dei disguidi con la società. Per il neo tecnico viola si tratta di un ritorno a Firenze ed è già pronto a dare la propria impronta sulla squadra. Il modulo più spesso adottato da Montella è il 4-2-3-1, che si adatterebbe bene agli ...