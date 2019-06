Fiorentina | Commisso in conferenza | “Allenatore | Chiesa | stadio | Salah | vi dico tutto”

Rocco Commisso - nuovo proprietario Fiorentina/ Tacopina : "Ha grandi potenzialità" : Rocco Commisso, nuovo proprietario Fiorentina: oggi si presenta in conferenza stampa. Il presidente del Venezia, Joe Tacopina: "Ha grandi potenzialità".

Fiorentina - Commisso : “Lavoreremo tutti insieme per portare la squadra al successo” : “Mi sono presentato a tutti i dipendenti, è stata l’occasione per conoscersi e per ribadire che lavoreremo insieme per portare la Fiorentina al successo. Qui è tutto bello, sia il centro sportivo che lo stadio“. Lo ha detto Rocco Commisso pochi istanti dopo la sua uscita dal ‘Franchi’. Il neo proprietario del club viola ha visitato anche le strutture del centro sportivo e dello stadio, accompagnato fra gli ...

Fiorentina - ecco quale potrebbe essere la promessa di Commisso : i viola sognano : Da ieri è ufficialmente il nuovo patron della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso ha già infiammato la piazza con le sue prime parole da presidente. “Oggi non posso parlare, ma datemi un giorno o due e potrò dare una bellissima notizia ai tifosi della Fiorentina. Non dico di cosa si tratta, e vi prometto che non dirò mai una bugia“, ha detto. Adesso i tifosi sognano, curiosi di capire di cosa si ...

Fiorentina - entusiasmo dei tifosi : striscione dedicato a Commisso : C’è entusiasmo in casa Fiorentina, e non poteva essere altrimenti. Euforia dei tifosi viola dopo l’ufficialità di ieri che ha sancito il cambio di proprietà dai Della Valle all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. “Commossi per Commisso. Torneremo grandi ancor“. E’ il testo di uno striscione affisso, nella tarda serata di ieri sera, all’esterno della cancellata di ingresso della tribuna ...

Le notizie del giorno – Il futuro di Buffon - hackerata Claudia Galanti - Commisso nuovo presidente Fiorentina : IL futuro DI Buffon DOPO L’ADDIO AL PSG – Il club francese ha deciso di non rinnovare il contratto dell’estremo difensore, da escludere anche un futuro immediato da dirigente, Buffon ha comunicato di voler continuare a giocare a calcio. E’ possibile un ritorno in Italia con due soluzioni affascinanti come possono essere quelle che portano al Parma o al Genoa, due destinazioni quotate anche dai bookmakers, si è parlato ...

Fiorentina - Commisso : “Entro pochi giorni bellissima notizia per tifosi” : “Oggi non posso parlare, ma datemi un giorno o due e potrò dare una bellissima notizia ai tifosi della Fiorentina. Non dico di cosa si tratta, e vi prometto che non dirò mai una bugia”. Così Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, al termine dell’incontro con il sindaco Dario Nardella, annunciando grandi e importanti novità per la squadra viola. Commisso si è trattenuto al lungo con il sindaco e ha visitato ...

Fiorentina - i tifosi viola acclamano Commisso e il nuovo proprietario risponde : Le prime parole di Rocco Commisso, nuovo proprietario dell’Acf Fiorentina, appena sbarcato all’aeroporto di Firenze, accolto dai cori dei tifosi: “Grazie Rocco!”, un “Thank you very much!”, e un “Portaci in Europa!“. “Mamma mia, non me l’aspettavo”, ha risposto Commisso, che ha subito indossato una sciarpa viola, e ha ricambiato da par suo il calore dei fiorentini: ...

Commisso il nuovo presidente della Fiorentina : la reazione dal mondo del calcio ed il web si divide : Giornata storica in casa Fiorentina con il passaggio di mano dai della Valle a Commisso, il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dichiara: “Oggi è un giorno importante per una delle nostre societa’. Voglio salutare con affetto e ringraziare i miei cari amici Diego e Andrea della Valle – afferma Micciche’ -. Il loro amore per la Fiorentina e per Firenze ha permesso di salvare il club dal fallimento, ...

Miccichè : «Fiorentina - grazie ai Della Valle e in bocca al lupo a Commisso» : La Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è ufficialmente il nuovo proprietario del club. Il Presidente Della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha voluto ringraziare la famiglia Della Valle per il lavoro svolto in questi anni: «Oggi è un giorno importante per una delle nostre Società. Voglio salutare con affetto e ringraziare i […] L'articolo Miccichè: «Fiorentina, grazie ai Della Valle e in bocca al lupo a Commisso» è stato ...

Chi è (e come ha fatto i soldi) Rocco Commisso - il nuovo proprietario della Fiorentina : Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, è il nuovo proprietario della Fiorentina. L'accordo si è concluso oggi a Milano. "Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina". Queste le prime parole ...

Commisso nuovo re della Fiorentina “stelle e strisce” : farò tutto per trattenere Chiesa : Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, e' il nuovo proprietario della Fiorentina. L'accordo si e' concluso oggi a Milano. "Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunita' di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina". Sono le prime parole del nuovo patron della ...

Fiorentina - Rocco Commisso inquieta Montella : "A me non piace licenziare - ma a volte..." : L'americano Rocco Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. L'erede dei Della Valle si ritrova subito un paio di granate tra i piedi: la possibile cessione della bandiera Federico Chiesa alla "nemica" Juventus e il toto-allenatore. Sull'attaccante esterno figlio d'arte, 21 anni,

Fiorentina - ufficiale : Commisso è il nuovo proprietario. Della Valle : “Ai tifosi veri dico ‘state tranquilli’ - ai cazzari niente” : È ufficiale, non si torna più indietro. Dopo 17 anni, i Della Valle lasciano la Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso, proprietario italo-americano dei New York Cosmos e fondatore del colosso delle telecomunicazioni Mediacom. Un affare che si aggira intorno ai 170 milioni di euro e gestito, per gli acquirenti, da J.P. Morgan e Chiomenti, mentre Credit Suisse Italy e Bonelli Erede hanno agito per i venditori. “Sono onorato di poter ...

Calcio : Fiorentina - Commisso nuovo proprietario : La Fiorentina passa di mano: ufficiale la cessione del club dalla famiglia Della Valle all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso.