Film in uscita | da X-Men Dark Phoenix a Pets 2 e poi American animals | Fiore gemello e A

Film horror e thriller in uscita a giugno 2019. : Con giugno l'estate è arrivato e con esso anche il caldo? Per gli amanti del brivido, anche in senso lato, la programmazione cinematografica del mese propone cinque titoli per abbassare la temperatura. Tra remake di classici horror, novità e thriller, spunta anche la comicità dark di The Dead don't Die di Jim Jarmush. Ecco i cinque Film da paura in uscita a giugno 2019. Polaroid – in sala: dal 6 giugno Dai ...

Il Re Leone - grande attesa per il nuovo Film Disney : data di uscita e cast : Il Re Leone: quando il nuovo film Disney approda al cinema questa estate grande attesa per il nuovo film Disney, Il Re Leone del regista Jon Favreau. La pellicola porterà gli spettatori in un lungo viaggio nella savana africana, proprio dove nascerà un nuovo re. Il cartone originale, ricordiamo, è uscito nell’anno 1994 e ha […] L'articolo Il Re Leone, grande attesa per il nuovo film Disney: data di uscita e cast proviene da Gossip e ...

Film in uscita - da Quel giorno d’estate a Rocketman e Godzilla II : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Quel giorno d’estate di Mikhael Hers. Con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin. Francia 2018. Durata: 106’. Voto: 4/5 (DT) Parigi oggi in estate. David pota rami degli alberi, incontra per caso e frequenta una ragazza appena trasferitasi in città, trotterella tra casa sua e Quella della sorella Sandrine e della nipotina di 7 anni Amanda cresciuta senza padre. Poi una sera Sandrine va a un pic-nic al Bois de Vincennes e viene falciata ...

Disney Pixar 'Onward' : annunciato il nuovo Film in uscita nel 2020 : Grande novità in casa Pixar: il colosso d'animazione statunitense ha confermato la sua collaborazione con la Walt Disney Company per la realizzazione del nuovo film "Onward". A meno di un mese dall'uscita di "Toy Story 4", viene sganciata una notizia bomba che sta elettrizzando i fan di tutto il mondo. Onward: locandina e data d'uscita Un misterioso tweet pubblicato dalla Pixar nella giornata di oggi ha incuriosito i followers, proponendo un ...

Stranger Things 3 ispirato ai Film di Spielberg - secondo Harbour : in uscita su Netflix il 4 luglio : Quest'anno il 4 luglio non sarà soltanto il giorno dell'Indipendenza, ma sarà anche un giorno importante per i milioni di fan di Stranger Things: il 4 luglio, infatti, è la data ufficiale in cui sarà pubblicata in streaming su Netflix la terza stagione della serie ideata da Matt e Ross Duffer. I giovani protagonisti, che ritroveremo adolescenti nell'estate dell'85, avranno nuovamente a che fare con il Sottosopra e con un nemico ancora più ...

Film in uscita - da Una vita violenta ad Aladin e poi Il Traditore e Takara : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : UNA vita violenta di Thierry De Peretti. Con Jean Michelangeli, Cedric Appietto, Delia Sepulcre-Nativi. Francia 2017. Durata: 106’ Voto: 4/5 (DT) Parigi 2001. Nonostante le minacce di morte, il giovane studente politicizzato Stephane decide di tornare sull’isola natia della Corsica per partecipare ai funerali dell’amico fraterno e compagno d’armi ucciso in un regolamento di conti tra autonomisti e indipendentisti corsi. Scelta personale che dà ...

Mortal Kombat : Warner Bros. svela la data di uscita del Film prodotto da James Wan : Warner Bros. ha annunciato la data di uscita del nuovo film di Mortal Kombat.La pellicola sarà prodotta da James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, diretta dall'esordiente Simon McQuoid e basata sulla sceneggiatura realizzata da Greg Russo. Le riprese si svolgeranno ad Adelaide, in Australia. Come riporta The Wrap, il debutto nelle sale cinematografiche fissato al 5 marzo 2021 negli Stati Uniti.Secondo un report apparso in rete lo scorso ...

Film in uscita - da Quando eravamo fratelli a John Wick 3 – Parabellum : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Quando eravamo fratelli di Jeremiah Zagar. Con Evan Rosado, Raul Castillo, Sheila Vand. Usa 2018. Durata: 90’. Voto: 3,5/5 (DT) Anni novanta. Lontana campagna dello stato di New York. Tre fratelli decenni crescono in mezzo a liti, euforia e separazioni tra Ma (bianca e italiana) e Paps (portoricano). Manny e Joel parteggiano per il babbo. Joel, che la notte sotto al letto compone disegni di vita familiare su un quaderno illuminato con una pila, ...

John Wick 3 : curiosità - trama e scheda del Film in uscita al cinema : John Wick 3: curiosità, trama e scheda del film in uscita al cinema John Wick 3 con Keanu Reeves, Asia Kate Dillon e una misteriosa Halle Berry, è un film di genere azione, thriller del 2019. La pellicola, diretta da Chad Stahelski, uscirà nelle sale il 16 maggio 2019. Il film, della durata di 130 minuti, è distribuito da 01 Distribution. LEGGI ANCHE: Bangla: trama, cast e curiosità del film al cinema La trama di John Wick 3 – Parabellum ...

Cinema - figlio caposcorta di Falcone : "l'uscita del Film di Bellocchio il 23 maggio è offensiva" - : Roberto Chifari Botta e risposta su Instagram tra Pierfrancesco Favino, che interpreta Buscetta nel film di Bellocchio, e il figlio del caposcorta di Falcone, Giovanni Montinaro Non è piaciuta ai familiari delle vittime delle strage di Capaci la decisione di fare uscire nelle sale il film di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta, "Il Traditore", proprio nel giorno dell'anniversario dell'attentato, il 23 maggio prossimo. Le polemiche ...

"Il Film su Buscetta in uscita il giorno di Capaci è un'offesa". La rimostranza di un orfano della strage : Finisce nella bufera il film Il Traditore, in gara al Festival di Cannes 2019, a causa della scelta della data d’esordio prevista per il 23 maggio. Ai famigliari delle vittime della strage di Capaci non è piaciuta la coincidenza tra l’anniversario dell’attentato e l’esodio in sala. È stato Giovanni Montinaro, figlio del defunto caposcorta di Giovanni Falcone, a protestare sul profilo Instagram di ...

Il figlio del caposcorta di Falcone contro il Film su Buscetta : “Offensiva l’uscita nelle sale il 23 maggio” : Botta e risposta social tra Giovanni Montinaro, figlio del caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, e...

Film in uscita - da I figli del fiume gialle a Tutti pazzi a Tel Aviv e poi Red Joan e Pet Sematary : I figli DEL fiume GIALLO di Jia Zhangke. Con Zhao Tao, Liao Fan. Cina 2018. Durata: 140’ Voto: 4/5 (DT) Zhao, ragazza risoluta e determinata, ama, ricambiata, il gangster Bin. Lo accompagna in modo paritario, come fosse anch’essa uomo tra uomini, ma mantenendo una esibita sensualità, tra bische, discoteche, incontri al vertice tra boss, e in mezzo alla strada tra botte, sangue e rivoltellate. Proprio per salvare Bin accerchiato e ferito, Zhao ...

I Film in uscita a maggio 2019 : cosa ti aspetta al cinema? : ... John McEnroe, ma anche il valore e il peso nel mondo del "settima arte" della celebre rivista Cahiers du Cinèma. Che fare quando il mondo è in fiamme? uscita: 9 maggio 2019 A Baton Rouge, capitale ...