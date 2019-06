FIFA 20 verrà annunciato domani durante l' EA Play

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il nuovo capitolo calcistico di EA Sports,20,a ridosso dell'E3, a partire da8 giugno. L'editore ha pubblicato un tweet mostrando solamente il logo senza nessun dettaglio.Come riporta Gamespot, Electronic Arts parlerà di20l'EAche si terràalle 22:00 (orario italiano). Sebbene sia stato fatto solo l'annuncio, EA ha già svelato una parte delle modifiche apportate per quanto riguarda il nuovo capitolo. Innanzituttomodificata l'IA difensiva, al momento gestita fino troppo dalla CPU rendendola così meno assistita dal computer.Anche il tiromodificato soprattutto per quanto riguarda le palle goal facili che saranno oggetto di maggior precisione. Insomma, a quanto pare il lavoro fatto su20 non deluderà i fan, almeno stando a quello che ha dichiarato EA. Ad ogni modo ne sapremo di più, quandopresentato ...

lucacernic98 : @EA_FIFA_Italia ho appena vinto una partita della week end league per 6-1 e non mi ha dato la vittoria, c’era scrit… - TuttoTechNet : FIFA 20 verrà presentato l’8 giugno all’E3 2019 - FabioTeruggi : @MarcoIta76 @Jj______8 @MomblanOfficial Sarri non verrà alla Juventus,a me pare evidente ormai che è Guardiola.. l’… -