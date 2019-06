Fake news | come combattere le teorie del complotto? Per esempio | non gettando benzina sul

Troppe Fake news sulla salute. Ecco il piano per smascherarle : Maria Sorbi Basta bugie su Aids, vaccini e autismo. Tra i firmatari del «patto» Burioni, Garattini e pure l'ex giudice Guariniello La scienza non ha colore politico, non è un'opinione confutabile e va divulgata con chiarezza. Senza dare la parola in tv a dj o cantanti ma a chi dice cose vere e fondate. E soprattutto facendo pulizia di tutti quegli pseudo stregoni che illudono le mamme dei bambini autistici di curare i loro figli con ...

Twitter arruola una startup del machine learning per eliminare le Fake news : Twitter (foto: Chesnot/Getty Images) Twitter ha annunciato di aver acquisito Fabula Ai, una startup londinese che sta sviluppando una tecnologia deep learning in grado di identificare più facilmente e precisamente le fake news. Con l’acquisizione della startup, Twitter si porta in casa un team di ricercatori ed esperti di machine learning in grado di sfruttare il graph deep learning. Questa nuova tecnica permette di applicare le potenti tecniche ...

FOTO – “Scambio Dybala-Koulibaly è una Fake news!” : Varriale querela sito juventino : “Scambio Dybala-Koulibaly è una fake news!”: Varriale querela sito juventino “Scambio Dybala-Koulibaly è una fake news!”: Varriale querela sito juventino. Piccola diatriba su Twitter dove nel cuore della notte, il giornalista Rai Enrico Varriale ha dovuto fare una smentita. Il motivo? In giornata era circolata una voce di calciomercato che paventava uno scambio tra il Napoli e la Juventus che vedeva coinvolti Paulo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 Fake news : è vero che con vittoria di Lega e disfatta di M5S ha vinto anche il Pd? : E’ vero che con la vittoria della Lega e la disfatta del Movimento cinque stelle, ha vinto anche il Pd? E’ vero che, come ha detto Matteo Salvini, la fusione tra Fiat e Renault è una gran buona notizia per l’Italia? E che fine hanno fatto le grandi onde di cui ci hanno parlato i giornaloni nell’ultimo anno, come “l’onda nera” che minacciava di stritolare l’Italia con la rinascita del duce e ...

Cresce la paura di Fake news e cyberbullismo - ma c'è anche chi si rassegna : Il sondaggio Swg-Parole Ostili: in 2 anni la percentuale è salita del 13%. Aumenta il senso di insicurezza e vulnerabilità in Rete. Il 68% dichiara di essersi rassegnato alla violenza verbale online, considerandola il nuovo modo di comunicare

In Francia ho ricevuto complimenti - in Italia odio e Fake news : Dalla Francia, tanti complimenti e congratulazioni. Non solo dai Marcheurs, che mi hanno ormai adottato come “uno dei loro”. Ma anche dalla stampa francese, che ha piuttosto approfondito la questione delle candidature transnazionali, delle 7 nazionalità presenti nella nostra lista e di come sarà il Parlamento europeo prima e dopo la Brexit.Dall’Italia, o meglio, da parte della stampa Italiana, fake news. Una ...

Fake news che mi hanno fatto star male! Alessia Macari non ha mai litigato con Oliver Kragl : Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando... Alessia Macari intervistata da Chi smonta le ipotesi circolata in questi giorni secondo cui avrebbe litigato la prima notte di nozze con Oliver Kragl. Il centrocampista del Foggia ha condotto all'altare la showgirl italo-irlandese per un matrimonio in stile Bollywood alla pugliese, raccontato nell'ultimo numero del settimanale di Chi. Ma subito dopo le nozze si è diffusa sul ...

Alessia Macari e la lite con il marito Oliver Kragl : ‘Fake news che mi hanno fatto star male’ : “Ci siamo divertiti come pazzi, come due ragazzi normali. Abbiamo bevuto un pochino, ma nessuno si è mai lasciato o ha distrutto stanze, eccetera“. Alessia Macari smentisce ancora una volta le voci secondo cui avrebbe avuto un furioso litigio con Oliver Kragl nel corso della loro prima notte di nozze. Lo fa direttamente dalle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 29 maggio, spiegando: “Fake news che mi ...

Fake news elezioni europee 2019/ Bufale più assurde : Ue contro vongole e piccoli orti : Fake news sulle elezioni europee 2019: le fufale più assurde. Dall'Ue contro vongole e piccoli orti a quella sui compensi degli europarlamentari.

L'onda nera nazionalista era una Fake news : Gli exit poll sono da prendere con le pinze ma se fossero confermati la storia delle Europee ci dice questo: vincono gli europeisti, crescono i partiti liberali, i sovranisti bene in Francia e Italia, ma l’onda nera nazionalista in Europa, allo stato attuale, era una fake news. Gli exit poll son

Fabio Fazio a Mediaset - interviene il Biscione : “Fake news” : Fabio Fazio in trattativa con Mediaset, arriva il comunicato stampa del Biscione: “Fake news” Fabio Fazio è in trattativa con Mediaset per un contratto di 5 anni che prevede una trasmissione in prime time su Canale 5. Cosa c’è di vero? Niente, trattasi di fake news. L’indiscrezione è iniziata a circolare nella serata di ieri […] L'articolo Fabio Fazio a Mediaset, interviene il Biscione: “Fake news” ...

"Mediaset ha proposto un programma a Fabio Fazio" : l'indiscrezione è una Fake NEWS : I rapporti tra la Rai e Fabio Fazio restano tesissimi e il Biscione scompiglia le carte in tavola? Macché, è una FAKE NEWS! Il quotidiano Il Giornale racconta di una trattativa - che sarebbe clamorosa - tra Mediaset e il conduttore ligure: "Le trattative sono aperte e a comunicarlo è l'azienda guidata da Piersilvio Berlusconi", si legge nell'articolo firmato da Sabrina Cottone.Il quotidiano parla di una prima serata su Canale 5: "Fazio ...

Fazio a Canale 5? Mediaset : Fake news : 1.10 Fabio Fazio in trattativa con Mediaset per un contratto di 5 anni per un programma in prima serata su Canale 5. E' la fake news circolata in serata a fatta avere ad alcune agenzie di stampa - attraverso mail. Subito contattata dall'AGI, Mediaset ha smentito la notizia.Nella mail a firma di 'ufficio stampa' si parla di trattative in corso e di Fazio che "avrà carta bianca sui contenuti e sugli ospiti da invitare nella piena politica ...

Fake news - denuncia di openDemocracy : “Report della Commissione Ue viziato da pressioni delle multinazionali del web” : Erano passati 18 mesi dal referendum sulla Brexit che aveva messo definitivamente l’Europa di fronte all’avanzata dei cosiddetti sovranisti e poco più di un anno dalle elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Oltre a queste prime vittorie dei nuovi nazional-populismi, sul nostro continente e sugli Stati Uniti si era posata la cappa dell’ingerenza esterna a suon di Fake news, diffuse soprattutto via social, sulle prossime ...