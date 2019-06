Facebook non consentirà più la pre-installazione delle sue app sui nuovi telefoni Huawei

Facebook e WhatsApp non funzionano : numerosi utenti segnalano problemi : Molti utenti online stanno lamentando di avere problemi a usare Facebook e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone. Il sito “downdetector” ha registrato un picco di segnalazioni nell’ultima ora, in particolare in nord Europa, ma anche in Italia. La piattaforma di messaggistica WhatsApp è di proprietà di Facebook. L'articolo Facebook e WhatsApp non funzionano: numerosi utenti segnalano problemi sembra essere il ...

Anche Apple e Facebook sotto esame : l’impero delle big tech non piace più : Getty Images Il nuovo corso della politica degli Stati Uniti sembra voler arginare lo strapotere delle grandi società tecnologiche. Dopo che Dipartimento di giustizia e Federal trade commission (Ftc) hanno messo sotto osservazione Amazon e Google, le autorità antitrust hanno posto la loro attenzione Anche su Facebook e Apple, per completare il quadro dei colossi tecnologici da tenere monitorati. Anche in questo caso i due organi di vigilanza si ...

Facebook ha eliminato 2 miliardi di account falsi. Ma non basta : Facebook, Menlo Park (Foto: Kim Kulish/Corbis via Getty Images) Facebook ha annunciato di aver rimosso 2,19 miliardi di account falsi tra gennaio e marzo 2019, registrando così il numero più alto di utenti falsi eliminati in un trimestre. La maggior parte dei 2 miliardi di profili fasulli sono stati rimossi in fase di creazione e di conseguenza, come sottolinea anche il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, “non sono mai stati ...

"Signore se esisti resuscitalo! Perché hai voluto il mio angelo". Il messaggio della nonna su Facebook : “Signore se esisti resuscitalo!”. E’ lo struggente messaggio che affida a Facebook Tiziana Saliva, la nonna di Leonardo Russo, il bimbo di 20 mesi per la cui morti sono stati arrestati a Novara la figlia, Gaia Russo, e il compagno, Nicholas Musi. “Perché hai voluto il mio angelo? Tu ne hai tanti, restituiscimelo”, aggiunge la donna, che posta anche una canzone, ‘Resuscitami’.Quello di oggi non ...

Lavorare per Facebook non è più il sogno dei giovani ingegneri : Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired) Facebook fa un po’ più fatica a trovare dipendenti rispetto a qualche anno fa. La notizia può sembrare paradossale, ma anche una società che nel 2018 ha visto i suoi ricavi salire fino a 55,83 miliardi di dollari e rappresenta il primo social network al mondo per numero di iscritti e una media di circa 1,56 miliardi di utenti attivi può diventare poco appetibile per i giovani laureati ...

Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy : i dati personali sono condivisi con i gestori telefonici : Facebook continua a interpretare in maniera fantasiosa il concetto di privacy, condividendo i dati degli utenti con gli operatori telefonici. L'articolo Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy: i dati personali sono condivisi con i gestori telefonici proviene da TuttoAndroid.

Un'azienda di preservativi ha creato un'app che non ti fa vedere i bambini su Facebook : Una casa produttrice di preservativi ha creato un'app per farvi vedere meno foto di bambini sui social network. Si chiama semplicemente “Baby Blocker”, ed è un'estensione per il browser Google Chrome capace di intercettare le foto di neonati e infanti che scorrono sulla timeline di Facebook. E quando il software ne trova una, la sostituisce con qualcos'altro. creato dall'azienda produttrice di contraccettivi Skyn, il blocco anti-bambini nasce ...

Incinta al nono mese : uccisa per rubarle il bambino/ Trappola via Facebook : 3 arresti : Giovane 19enne Incinta al nono mese, strangolata da due donne per rubarle il bambino. La Trappola via Facebook, 3 persone arrestate.

Facebook : dirette Live vietate a chi viola le regole - non ci sarà una seconda possibilità : I video in Live streaming si sono rivelati una bella grana per Facebook, quando questo metodo è stato usato per trasmettere in diretta social la strage di Christchurch. Le scuse dell’azienda di Zuckerberg sono state sovrastate da un’ondata di proteste internazionali da parte di utenti, governi ed enti. Adesso è arrivato il giro di vite: basterà trasgredire le regole anche una sola volta per vedersi interdetto l’utilizzo di Live ...

Le fake news non scompariranno con la sola censura di Facebook : Non è il fatto che in larga parte offrissero sostegno ufficioso a Lega e Cinque stelle, il dettaglio interessante sulle ventitré pagine chiuse da Facebook Italia perché diffondevano fake news. Anzi era forse inevitabile, visto che metà degli italiani sostiene Lega o Cinque stelle e che questi due pa

Avaaz e il caso delle 23 pagine segnalate e cancellate da Facebook. “I motivi? Loro non li dicono. Serve più trasparenza” : “Perché quelle pagine sono state cancellate? Dovreste chiederlo a Facebook. Noi abbiamo fornito il materiale, a cui è seguita una Loro istruttoria interna. Non rendono mai pubblico il motivo di una rimozione, a meno che non venga rilevata un’interferenza dall’estero (Coordinated Inauthentic Behavior). Quindi soltanto Loro sanno perché hanno agito in questo modo, anche se lo fanno in base alle Loro regole, che devono essere ...

Noemi - post choc su Facebook : «Chi ha sparato non lo ha fatto apposta - poteva succedere a qualsiasi napoletano» : La città di Napoli si è stretta attorno alla piccola Noemi, la bambina rimasta ferita durante una sparatoria, ma su Facebook qualcuno non perde l'occasione per lanciare provocazioni...

Facebook e il peso del gigante che non cambia : La politica d'oltreoceano si divide tra chi appoggia l'idea e chi invece la ritiene inapplicabile. Tutti o quasi in ogni caso concordano sul fatto che le acquisizioni avrebbero dovuto essere valutate ...

Facebook e Google non hanno bisogno di ascoltare le nostre telefonate : Diffusa come una sorta di certezza dell'era digitale, la convinzione che i nostri smartphone ascoltino ciò di cui parliamo è infondata e quasi certamente falsa. Eppure è una sensazione nota: quando si parla di qualcosa che potremmo voler acquistare e, all'improvviso, una pubblicità correlata ci viene mostrata su Facebook o Instagram, non possiamo far altro che pensare che in qualche modo il microfono del nostro smartphone ha trasmesso ...