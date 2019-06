Etna | escursionista si perde nella Valle del Bove | recuperato dall’elisoccorso

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Durante un’escursione, un turista olandase di 73 anni si è persodel, sull’, provvidenziale il soccorso dai Finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F .) di Nicolosi, che unitamente al supporto fornito da un elicottero del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES) 118 di Catania è stato ritrovato e messo in salvo. L’uomo, era avvistato a lunga distanza da altri turisti che si trovavano sul vulcano, ed è stato individuato grazie alle loro segnalazioni. Sebbene fosse stremato dalle diverse ore di cammino in quota, non ha riportato traumi evidenti. Una volta ritrovato è stato rifocillato e portato a braccia dai militari fino all’elicottero. Infine è stato elitrasportato a Nicolosi, dove personale medico lo ha visitato e assistito. L’ha poi riabbracciato i propri familiari. Il turista era partito nelle ...

Settemezzomagaz : La persona soccorsa è un turista olandese (classe 1946) che dalle prime ore della mattina era partito per raggiunge… - lurlonline : Soccorso sull’Etna un escursionista. Elisoccorso in azione -