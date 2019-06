Estate | il pediatra | “No ai compiti per le vacanze | sono inutili e stressanti”

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Per moltissimi alunni la scuola è appena finita o è agli sgoccioli, ma resta la spada di Damocle deiper le. Se in questi giorni lo stesso ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha invitato gli insegnanti alla “moderazione” nell’assegnare temi, letture, versioni e problemi, ildi Milano Italo Farnetani ribadisce tutta la sua contrarietà agli esercizi da fare durante l’. “Bambini e adolescenti non devono fare assolutamente idurante le: le scuole chiudono non per mandare in ferie gli insegnanti, ma far riposare gli alunni”, dice all’AdnKronos Salute. “Per il loro benessere è necessario permettere loro di staccarsi completamente dallo stress legato all’apprendimento – assicura il, docente alla Libera Università degli studi di ...

