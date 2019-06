Equitazione | Longines Global Champions Tour 2019 | Hans Peter Dreher ed Emanuele Gaudiano

Equitazione - Longines Global Champions League 2019 : Emanuele Gaudiano il più veloce nella prima prova - successo brasiliano nel Grand Prix : Arrivano buone notizie per i colori azzurri da Cannes (Francia), dove è in corso di svolgimento la tappa della Longines Global Champions League 2019, in cui il più veloce della prima prova è stato l’italiano Emanuele Gaudiano, che in sella al suo Kingston van het Eikenhof ha chiuso il percorso in 67.57 secondi, sconfiggendo in classifica il tedesco Hans-Dieter Dreher su Prinz, in rappresentanza dei New York Empire e Ben Maher su Explosion, ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : Martin Fuchs diventerà una leggenda - fine settimana da dimenticare per Alberto Zorzi : Si è appena concluso il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019, che in quel di Madrid ha messo in scena una serie di competizioni, in cui ad emergere è stato in maniera univoca lo svizzero Martin Fuchs, vero trionfatore del fine settimana, che si candida ad un ruolo da assoluto protagonista nel futuro, anche lontano. Il cavaliere elvetico ha dapprima testato Chica, chiudendo quattordicesimo e ventiduesimo nella prima giornata, ma ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : il circuito vola a Madrid per un fine settimana ricco di gare : Dopo le emozioni di Shanghai, torna la grande Equitazione, con il Longines Global Champions Tour 2019 che questa settimana fa tappa in quel di Madrid, capitale della Spagna, per una tre giorni piena di gare, con ben quindici competizioni in totale. Ad aprire il programma, venerdì 17 maggio alle ore 14.45 sarà l’Air Europa Trophy, seguita dal Caixabank Trophy, che assegnerà punti per il circuito a squadre, mentre sabato 18 si svolgerà la ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : dominio belga a Shanghai - vince Gregory Wathelet : Si è chiuso con un vero e proprio dominio belga il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019 di Shanghai, in Cina, grazie al successo di Gregory Wathelet nella gara contro il tempo, percorsa in 59.27 secondi, in sella al suo Qualido 3, aggiudicandosi così il montepremi di 24250 euro. Seconda piazza invece per Pieter Devos, già vincitore a Miami, che non è riuscito a scalzare il connazionale per appena 43 centesimi su Jade v. ...

Equitazione - Longines Masters New York 2019 : Adrienne Sternlicht trionfa nella prima giornata - lontano Emanuele Gaudiano : Si è aperto quest’oggi il fine settimana del Longines Masters di Equitazione 2019, che nella tappa di New York ha visto il successo della statunitense Adrienne Sternlicht, capace di trionfare nella prova odierna in sella al suo Fantast, realizzando due fasi senza errori, e con il crono di 26.11 secondi. Seconda piazza invece per la canadese Erynn Ballard, per appena otto centesimi di secondo, cavalcando Judge Hof Ter Zeedycke, uno dei ...

Equitazione - Longines Global Championship Tour 2019 : il circuito si sposta a Miami per la terza : Dopo la seconda tappa di Città del Messico torna il Longines Global Championship Tour di Equitazione 2019, e lo fa nella magica cornice di Miami Beach, proprio sulla suggestiva spiaggia affacciata sull’Oceano Atlantico, per una tre giorni molto importante. Ad aprire il programma, proprio domani (giovedì 18 aprile) sarà la prima gara a squadre, che si concluderà sabato 20, dopo una giornata piena di competizioni minori, mentre ...

Equitazione - Longines Global Championship Tour 2019 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi gareggeranno ai Miami : Dopo la prima tappa di Città del Messico torna il Longines Global Championship Tour di Equitazione 2019, e lo fa nella magica cornice di Miami Beach, proprio sulla suggestiva spiaggia affacciata sull’Oceano Atlantico, per una tre giorni molto importante. Ad aprire il programma, proprio domani (giovedì 18 aprile), sarà la prima gara a squadre, che si concluderà sabato 20, dopo una giornata piena di competizioni minori, mentre ...