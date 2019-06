Equitazione | FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 | dopo la prova di dressage

Equitazione - tutto pronto per la FEI Eventing Nations Cup a Roma : l’Italia scelta come tester in vista di Tokyo 2020 : La Federazione Equestre Internazionale ha scelto l’Italia per mettere a punto il format approvato dal Cio per la disciplina del completo in vista di Tokyo 2020 L’Italia è la prima nazione incaricata dalla Federazione Equestre Internazionale come “tester”, per mettere a punto il format approvato dal Cio per la disciplina del completo, in vista di Tokyo 2020. Sarà il Centro Equestre Ranieri di Campello ad applicarlo, ...