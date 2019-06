Epatite C in Italia | il sommerso è del 20% | le terapie efficaci nel 99% dei casi

Epatite C : in Italia oltre 100mila persone sono infette senza saperlo : Epatite C IN Italia: I NUOVI DATI – Ad oggi nel mondo ci sono circa 71 milioni di persone affette dal virus dell’Epatite C. In Italia, che tra i Paesi europei presenta il maggior numero di persone esposte al virus dell’Epatite C, si stima che la prevalenza del virus sia dello 0.7-1.4%. Oggi, grazie alle nuove terapie antivirali IFN-free (DAA), è possibile raggiungere la clearance virale e dunque la guarigione in oltre il 95% dei casi trattati. ...

Epatite C : in Italia virus eliminato nel 96% dei pazienti : Le terapie con farmaci ad azione diretta anti-Hcv eliminano completamente il virus dell’Epatite C in oltre il 96% dei pazienti trattati. “L’Italia ha raggiunto il primo target dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) dell’eliminazione dell’Hcv: quello della riduzione al 65% delle morti collegate all’Epatite C”, commenta il direttore del Centro nazionale per la Salute Globale ...

Epatite C in Italia : specialisti - pazienti e politici assieme per le politiche volte a eliminare il virus : IL virus – Il virus dell’Epatite C (HCV) è una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate al fegato in tutto il mondo. Si stima che 71 milioni di persone siano affette da infezione cronica da virus dell’Epatite C, di cui un numero significativo progredisce alla cirrosi o al cancro del fegato in assenza di un effettivo trattamento antivirale. Lo sviluppo della terapia antivirale ad azione diretta (DAA) ha ...