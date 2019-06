Vivo con 720 euro! La pensione di Enzo Paolo Turchi

(Di venerdì 7 giugno 2019)torna in televisione e lo fa questa volta per un motivo molto serio. Il celebre ballerino e coreografo lamenta infatti il fatto di percepire unabassissima: "solo 720 euro al mese", dopo una vita di successi. Lui ridefinito mister "Tuca Tuca", l’uomo che accompagnava Raffaella Carrà nelle coreografie della sua celebre canzone un po’ hot, ospite a "Dritto e Rovescio", programma serale settimanale di rete 4,parla del suo lavoro: "Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena frma lavora meno, insegna e fa altro, anche quando si lavorava si faceva un programma di due mesi poi ci si fermava"., oggi settantenne, si sente però quasi fortunato e racconta che i colleghi prendono tutti la stessa cifra di: "Bisognava farsi unada soli". Il commento del celebre coreografo, ha riacceso i fari su una quesione che per milioni di italiani è di rilevanza vitale. A testimoniarlo, infatti che tantissimi sono stati i commenti favorevoli alle sue parole sulle varie pagine social che lo riguardano.