Energia | al via progetto per produrre elettricità a basso costo da biomasse

Al via le giornate dell’Energia di Trevi : Si aprono domani, 7 giugno 2019, alle 12 nella cornice di Villa Fabri a Trevi (PG), le “giornate dell’Energia” giunte quest’anno alla terza edizione. Trevi ormai può essere definiti la “Cernobbio” umbra della transizione energetica per le grandissime imprese presenti e per quelle dell’economia circolare. L’appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia e da Globe Italia – ...

Energia : al via il Cluster nazionale per smart grid e solare a concentrazione : Prende il via a livello operativo il Cluster Tecnologico nazionale “Energia” che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali, con l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema energetico nazionale. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ...

Energia - al via collaborazione Enea-Eni per ricerca sulla fusione : Roma, 2 mag., askanews, - Il presidente dell'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, Federico Testa e l'amministratore delegato di Eni, Claudio ...

Al via l'Enel Energia tour - sul truck tra le eccellenze del Paese : "Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l'obiettivo ...