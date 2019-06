Elizabeth Hurley sarà la sexy Morgan Le Fay di Marvel' Runaways

gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Un destino ineluttabile, quello diper le produzioni tratte dai fumetti. Dopo essere stata Veronica Cale nel pilot di Wonder Woman, serie che però non ebbe seguito, questa volta l’attrice ce l’ha fatta ed entra ufficialmente nell’Universo. In particolare, laè entrata nel cast della terza stagione di’s: saràle Fay, celebrevillain della. Nei fumetti della Casa delle Idee, il personaggio dile Fay si ispira alla fataa delle leggende arturiane: per metà umana e per metà fata/strega, è la sorellastra di Artù. Tra i suoi poteri, oltre all’immortalità, figurano il potere di incantare gli oggetti, manipolare l’energia mistica e generare una proiezione astrale. Ex modella, nella carriera di attrice dispiccano le ...

