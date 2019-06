Effetto mini-condono | cancellate cartelle per oltre 32 miliardi

Mini-bot da maneggiare con cura : Effetto destabilizzante sullo spread : Anche ammesso che l'emissione dei Mini-bot fosse consentita il danno in termini reputazionali per un paese come il nostro che deve trovare sul mercato 400 miliardi l'anno per finanziare il suo enorme debito sarebbe enorme. La domanda è: cui prodest, a chi giova?...