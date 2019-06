Edmondo Bruti Liberati | I consiglieri Csm coinvolti nelle inchieste si devono

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Ci troviamo di fronte a una situazione inedita per la magistratura. Quello che è emerso è estremamente grave. Spero che idel Csm, in qualsiasi modo, in questa vicenda si dimettano”., ex procuratore di Milano, parla ad Huffpost dell’inchiesta della procura di Perugia che, sta sconvolgendo la magistratura italiana, tra un gruppo di lavoro e l’altro del congresso dei magistrati di Area Democratica per la giustizia, che all’interno del Csm riunisce Magistratura democratica e Movimento per la Giustizia. Il programma dell’iniziativa è stato modificato all’ultimo momento, dopo l’inchiesta sul pm romano Luca Palamara. A questa vicenda fanno riferimento molti dei relatori che si alternano nella sala di uno storico convento nel centro di Roma. Ma c’è un’altra ...

Paola54422953 : RT @MonycaMarini: @santini1965 @matteosalvinimi @iosonokarma @alexfa33658899 @Storace @sabryvix @sarettaa7 @LoredanaBianco5 @Mari39548916 @… - alexfa33658899 : RT @MonycaMarini: @santini1965 @matteosalvinimi @iosonokarma @alexfa33658899 @Storace @sabryvix @sarettaa7 @LoredanaBianco5 @Mari39548916 @… -