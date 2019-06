Ebola | Oxfam | allarme per nuovo picco in Repubblica Democratica del Congo

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019)indel. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime. Facendo dell’epidemia scoppiata lo scorso agosto, la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale. Il tutto, mentre cresce la paura di unnelle prossime settimane, a causa di una risposta all’emergenza sempre più complessa. È l’lanciato da, di fronte all’ulteriore peggioramento di un’epidemia che in assenza di un intervento immediato, potrebbe sfuggire di mano. Conquistare la fiducia di una popolazione stremata da guerra e fame sarà il punto di partenza. Le comunità infatti non hanno le informazioni minime per riconoscere i sintomi della malattia, spesso non ne ammettono ...

