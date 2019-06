È morto l' uomo che dal 1981 cercava di incassare un 13 miliardario al

Uomo morto bruciato : il figlio confessa : 7.32 Ha confessato durante un lungo interrogatorio protrattosi nella notte il figlio di Antonio Leo,l'anziano trovato morto bruciato in casa ieri sera a Collepasso (Lecce). E' stato lui ad uccidere durante una lite il padre cospargendolo di alcol e dandogli fuoco. L'Uomo, 48 anni,è stato arrestato.E' titolare di un'agenzia immobiliare.Davanti al magistrato inquirente Luigi Mastroniani e alla presenza del proprio legale difensore, ha confessato ...

Uomo morto in via Ostiense : c’è una persona accusata di omicidio : Roma – C’e’ un accusato di omicidio preterintenzionale per la morte dell’Uomo avvenuta ieri a Roma in via Ostiense 1407, in zona Vitinia. Si tratta di un cittadino straniero del 1985 con diversi precedenti di polizia alle spalle. Secondo la ricostruzione avrebbe spinto, durante una lite, la vittima che, cadendo, ha battuto la testa ed e’ deceduta. I fatti sono avvenuti a un distributore di benzina. L'articolo Uomo ...

Verona : ad Albaredo uomo trovato morto in casa - si pensa al suicidio : Verona, 28 mag. (AdnKronos) - Un uomo è stato trovato cadavere nella sua casa ad Albaredo d'Adige, nel veronese, questa mattina. L'uomo, pensionato, è un ex imprenditore agricolo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Legnago potrebbe trattarsi di suicidio. Rilievi sono in corso da parte

Un uomo che aveva ingoiato 246 pacchetti di cocaina è morto durante un volo aereo tra Bogota e Tokyo : Un cittadino giapponese che aveva ingoiato 246 pacchetti di cocaina è morto venerdì scorso dopo un atterraggio di emergenza in Messico, durante un volo aereo tra Bogota, in Colombia, e Tokyo, in Giappone. L’uomo, un 42enne identificato solo come Udo N.,

VITTORIO ZUCCONI È morto/ Grave malattia : il ricordo del Milan 'un grande uomo' : E' MORTO VITTORIO ZUCCONI, sui social i messaggi d'addio: Edoardo Buffoni 'Abbiamo perso una parte importantissima della nostra famiglia'.

‘Ndrangheta - in Emilia c’è dal 1970. E minacciava i giornalisti : “Smettila di scrivere dei cutresi o sei un uomo morto” : Una foto, un pizzino contenente un messaggio che non lascia dubbi. C’è un giornalista “ficcanaso”, che si firma Mino Minelli, al quale viene detto: “Se continui a scrivere tutte quelle fandonie sui cutresi sarai un uomo morto. Lascia Reggio entro giovedì o ti troveranno sforacchiato con questa (una pistola)”. Firmato: “La mafia di Cutro. Crepa vigliacco”. Non è una storia di oggi perchè quel pizzino risale al novembre 1970 e porta ancora più ...

Cusano Milanino - uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex : morto nel cortile della donna. Fermato un 37enne : Un uomo di 43 anni, Giuseppe Alessio detto Peppe, è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, all'interno del cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a...

Cusano Milanino - uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex : morto nel cortile della donna : Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, all'interno del cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino (Milano). È...

A Monterotondo - in provincia di Roma - un uomo è morto dopo essere stato colpito dalla figlia durante una lite : A Monterotondo, in provincia di Roma, un uomo di 41 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito durante una lite. Secondo le ricostruzioni dei giornali, basate sulla versione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la moglie e la figlia

Eric Sanfilippo trovato morto in un cassonetto a Londra : Arrestato un uomo : Un uomo di 52 anni è stato tratto in arresto dalla polizia inglese con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di Eric Sanfilippo, il 23enne originario di Prato, residente nella frazione di Marti, il cui cadavere è stato trovato sabato scorso in un cassonetto lungo una strada nei pressi di un supermercato vicino allo stadio dell’Arsenal, a Londra. Gli inquirenti al momento non hanno rivelato l'identità della persona portata in carcere. ...

“L’uomo più vecchio del mondo” è morto : “aveva 123 anni” : Appaz Iliev sosteneva di essere la persona più longeva del mondo, essendo nata nel marzo del 1896. Aveva raccontato ai giornalisti di aver combattuto nella rivoluzione russa e di essere stato dichiarato "troppo vecchio" per combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Nella sua lunga vita non avevva mai provato né una sigaretta né un goccio d’alcol.

morto a 105 anni Vittorio Palmas - l’uomo sopravvissuto al lager per soli due chili : È Morto all'età di 105 anni Vittorio Palmas, il nonnino sardo protagonista di una straordinaria vicenda che lo ha visto sopravvivere alla terribile deportazione nel lager di Bergen-Belsen e alle camere a gas dei nazisti per soli due chili di troppo. "Se avessi pesato 35 chili mi avrebbero ucciso e buttato nelle camera a gas" raccontava nonno Vittorio.

È Lorenzo Major - campione mondiale di paraclimbing - l’uomo trovato morto a Viareggio : Lorenzo Major, campione mondiale di paraclimbing, è stato trovato morto questa mattina a Viareggio (Lucca) in un parcheggio vicino all'ingresso dell'Agenzia delle Entrate. Una tragedia dai contorni ancora da chiarire: l’ipotesi prevalente al momento è quella del suicidio, ma si attende l'autopsia per chiarire le dinamiche che hanno causato il decesso.Continua a leggere

Modena - uomo trovato morto in un'area di sosta sull'autostrada A1 | : Il corpo senza vita di un italiano di 51 anni è stato ritrovato in un'area di sosta sull'autostrada A1, all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il cadavere presentava una vistosa ...