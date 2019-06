È morto Dr John | cantautore e pianista blues | aveva 77 anni

morto dr. John - la leggenda del sound : 4.18 Addio a Dr. John, al secolo Malcom John Rebennack Jr. noto anche come "Mac", leggenda del sound di New Orleans. Aveva 77 anni ed è stato stroncato da un infarto giovedi'. Lo ha reso noto la famiglia dell'artista vincitore di sei Grammy Award e iscritto nella Rock and Roll of Fame, chiedendo "il rispetto della privacy".A soli 16 anni Dr. John, era già un musicista apprezzato nella sua New Orleans. Ha anche scontato 2 anni a Fort Wort, nel ...

È morto Gianluigi Gabetti - manager e consigliere della famiglia Agnelli. John Elkann : “Fortunato ad averlo conosciuto” : Si è spento nella notte a Milano Gianluigi Gabetti, manager e consigliere della famiglia Agnelli. Aveva 94 anni. Lo annuncia la famiglia. I funerali si svolgeranno in forma privata, a breve sarà resa nota la data della messa di Trigesima pubblica, che si svolgerà alla chiesa della Consolata di Torino....

John Singleton - è morto il regista di Fast and Furious : aveva 51 anni ed era in coma per un ictus : È morto a 51 anni il regista John Singleton: la sua famiglia ha infatti deciso di staccare la spina ai macchinari che lo tenevano in vita dopo il violento ictus che lo aveva colpito facendolo entrare in coma. La conferma è arrivata dagli stessi familiari in un post sui social: “Siamo grati ai suoi fan, ai suoi amici e ai suoi colleghi per l’amore e le preghiere durante questo periodo incredibilmente difficile. Vogliamo ringraziare tutti i ...

NBA in lutto : è morto John Havlicek - leggenda dei Boston Celtics : Red Auerbach , storico capo allenatore di Boston disse: ' Se avessi un figlio, se fosse come John, sarei l'uomo più felice del mondo" . San Antonio forza gara 7 Gallinari tiene a galla i Clippers

“Buon compleanno - amore”. John Travolta - gli auguri al figlio morto 10 anni fa : Ha commosso il mondo intero la foto che Kelly Preston, la moglie del mitico John Travolta, ha pubblicato sui social in occasione del triste anniversario della morte del figlio. Lo scorso 13 aprile, infatti, Jett Travolta avrebbe spento 27 candeline. Dieci anni fa, precisamente il 2 gennaio 2009, i suoi genitori si sono ritrovati a piangerlo: Jett, all’epoca 16enne, è stato trovato senza vita nel bagno di un resort alle Bahamas in cui la famiglia ...

