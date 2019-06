Dietro la gelosia di Beyoncé per Jay-Z minacce di morte | parla la donna del video Nicole

optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ha infiammato i social media fino a sfociare in bullismo in rete ilvirale della presuntadiper Jay-Z durante una partita dell'NBA Finals, quando unasi è avvicinata a lei per poire fitto fitto con suo marito suscitando l'espressione apparentemente infastidita della cantante. Ilè diventato oggetto di battute, meme e un tam tam mediatico che ha spinto lain questione a spiegare la sua versione dei fatti pur non avendo nulla di cui giustificarsi. Perché oltre all'ilarità sui social si è scatenato ben altro: insulti, molestie e perfinodiper la sola "colpa" di averto a Jay-Z con chissà quale fine insidioso davanti a sua moglie. A finire nel tritacarne dei social è stataCurran, la moglie del proprietario della squadra di basket Golden State Warriors, Joe Lacob, diventata protagonista dell'episodio virale ...

