Dicktatorship Fallo e basta! | il docufilm in anteprima al Biografilm

(Di venerdì 7 giugno 2019) Gustav Hofer e Luca Ragazzi sono registi e documentaristi. Il loro ultimo film è, che tradotto starebbe per «La dittatura del pene» (dick è appunto il pene nel gergo anglosassone): dopo averlo presentato al Hot Docs Festival di Toronto e al Docs Against Gravity Film Festival di Varsavia, arrivano ora alFestival di Bologna, dal 7 al 17 giugno, e come evento al cinema, dal 10 al 12 giugno. Scelta la premessa – e cioè un pensiero di Sofocle: «Avere il pene significa essere incatenati ad un folle» – Hofer e Ragazzi raccontano cosa hanno capito del maschio, almeno fino a qui. In un Paese dove circolano 887 modi di nominare il pene e Silvio Berlusconi chiedeva (in un video diventato virale) alla dipendente di un’azienda di energie rinnovabili: «Signorina, lei viene? E quante volte viene?». Ecco come Hofer e Ragazzi raccontanoe ...

