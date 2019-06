Di Biagio | “Dobbiamo vincere l’Europeo Siamo un gruppo forte”

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’Europeo under 21 che inizierà il 16 giugno parte con le migliori intenzioni. Almeno stando alle parole di Gigi Diin conferenza stampa, riportate da Gianluca Di Marzio sul suo sito. “Abbiamo l’obbligo di provare al’Europeo. La mia squadra era fortissima anche due anni fa, figuriamoci ora. So di avere unforte e conosco le problematiche, come la formula del cavolo del torneo”. L’Europeo da giocare in casa, per il ct è un vantaggio perché permetterà all’Italia di sfruttare il tifo e l’entusiasmo dei sostenitori della squadra. “Veniamo da un biennio particolare, senza partite ufficiali. Abbiamo portato a casa pochi risultati, ci è mancata qualche vittoria ma le prestazioni ci sono sempre state. Sono contento e avere 8-10 giocatori della Nazionale maggiore è la più grande vittoria. Manca la ciliegina sulla torta, ...

