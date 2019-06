De Magistris a KK | “Abbiamo dato serenità a noi e al Napoli | lavoriamo su questi aspetti”

Napoli-Arsenal - De Magistris : “Abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci” : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ai microfoni dell’emittente Canale 9 – 7 Gold, si è detto fiducioso in vista del ritorno contro l’Arsenal: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare tre gol senza subirne nessuno. Certo, la gara di ritorno deve essere completamente diversa da quella della settimana scorsa, altrimenti le speranze sono ridotte al lumicino. Ma se scendiamo in campo concentrati e con un ...