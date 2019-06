Dark | il nuovo misterioso teaser della seconda stagione

Video e testo di Dark Ballett di Madonna - nuovo singolo ispirato a Giovanna D’Arco dopo le rivelazioni su Harvey Weinstein : A una manciata di giorni dalla pubblicazione di Madame X, arriva Dark Ballett di Madonna. Il nuovo singolo, con Video ufficiale, è rilasciato dopo una serie di anteprime nelle quali si conta anche Medellin con Maluma. Come dichiarato dalla regina del pop, il brano si ispira alla figura di Giovanna D'Arco, che è anche protagonista della clip ufficiale diretta da Emmanuel Adjei con il volto di Mykki Blanco. Racconta Madonna: "Ha ...

Darksiders : Genesis è il nuovo spin-off della saga in stile Diablo : Dopo essere stato protagonista dei rumor degli scorsi giorni, Darksiders: Genesis è stato finalmente annunciato ufficialmente. Si tratta di un Hack and slash con visuale dall'alto (in pieno stile Diablo e compagni), ambientato nell'universo di Darksiders.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il titolo è stato sviluppato da Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar) e sarà disponibile su Google Stadia, PC, Nintendo Switch e PS4. E' stato ...

X-Men : Dark Phoenix - 5 storie per conoscere meglio i mutanti Marvel in vista del nuovo film : Nei primi anni 60, alla Marvel Comics, Stan Lee e Jack Kirby rivoluzionano con successo la figura del supereroe. La prospettiva dei superpoteri si ribalta: questi possono essere visti come una circostanza indesiderata da chi li riceve, come una condanna a un’esistenza divergente dallo status quo. Quando la coppia crea gli X-Men (settembre ‘63) immagina come sarebbe ereditare delle capacità che, diversamente da quelle acquisite nel corso di ...

Un nuovo Darksiders sarà svelato all'E3 2019 : Anche se Darksiders 3 è stato lanciato alla fine del 2018, un nuovo capitolo della serie sarà svelato tra poche settimane all'E3 2019, riporta Bloody Disgusting.Grazie ad una nuova descrizione del panel di Darksiders dal sito web dell'E3 Coliseum, un nuovo gioco della serie verrà annunciato da THQ Nordic durante lo show. "all'E3 2019 sarà presentato un nuovissimo gioco Darksiders che porta il franchise in una nuova direzione", afferma la ...

Whatsapp : in arrivo la Dark mode : nuovo aggiornamento : Whatsapp: in arrivo per gli utenti una nuova funzione per i messaggi video. E' stato annunciato un nuovo aggiornamento.

X-Men : Dark Phoenix - da Seul il cast del nuovo film Marvel - : Fonte foto: Getty imagesX-Men: Dark Phoenix, da Seul il cast del nuovo film Marvel 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il cine-comic è attesa qui in Italia il prossimo 6 giugno

Terminator : Dark Fate - il teaser trailer del nuovo capitolo della saga : http://www.youtube.com/watch?v=jCyEX6u-Yhs Nonostante conti già sei titoli al suo attivo, la saga di Terminator sta per premere il pulsante reset: la prossima pellicola, che segna il ritorno alla produzione e alla sceneggiatura di James Cameron, s’intitolerà infatti Terminator: Dark Fate e sarà un sequel diretto del secondo film della saga, Judgment Day, cancellando così gli altri tre venuti in seguito. Ma soprattutto, come si vede nel ...

La Dark Polo Gang torna in radio con Sex On The Beach - singolo dal nuovo album Trap Lovers Reloadead (testo) : Si intitola Sex On The Beach il nuovo singolo della Dark Polo Gang. Il trio Trap torna in radio oggi, venerdì 17 maggio, con il nuovo pezzo dall'album Trap Lovers Reloaded, seconda versione del fortunato progetto discografico Trap Lovers. Trap Lovers Reloaded è atteso nei negozi e in digitale da venerdì 24 maggio: la nuova edizione del fortunato album certificato Oro della uscito a settembre dello scorso anno tornerà sul mercato con alcuni ...

Delle splendide concept art di From Software mostrano il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Sekiro? : Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco che ha fatto discutere non poco sin dal suo ottimo lancio (qui trovate la nostra recensione) ma come forse saprete From Software non si sta di certo adagiando sugli allori. Come rivelato dal presidente della Software house, Hidetaka Miyazaki, lo studio sarebbe al lavoro su ben due progetti non ancora annunciati.I rumor su questi progetti sono parecchi. Si parla di un nuovo Tenchu, di un eventuale Bloodborne 2 ...

Nuovo gioco in stile GTA 5 e Red Dead Redemption 2 dal creatore di Sekiro e Dark Souls? : Il mondo videoludico ha accolto GTA 5 e Red Dead Redemption 2 con grandissimo entusiasmo. Proprio come ha fatto nelle ultime settimane con Sekiro Shadows Die Twice. Disponibile dallo scorso 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'ultimo titolo realizzato da Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software è non solo un capolavoro action a tutto tondo, ma anche una produzione poligonale dall'elevatissimo livello di difficoltà. Addirittura più ...