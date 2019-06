Dall’ISS un nuovo farmaco che insegna al sistema immunitario a combattere il tumore

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Educare il braccio armato delle nostre difese immunitarie a riconoscere e attaccare le cellule tumorali, utilizzando cellule del paziente isolate e attivate in laboratorio in combinazione con un anticorpo antitumorale. È questo l’approccio messo a punto dai ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità e testato in un trial clinico di fase 1 in pazienti con linfoma follicolare in stadio avanzato. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Clinical Cancer Research e realizzato in collaborazione con l’Ospedale Sant’Andrea di Roma e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, indica questa combinazione come una promettente piattaforma per vaccini personalizzati. Infatti, sebbene la sperimentazione abbia coinvolto solo otto pazienti, in tutti è stata osservata l’attivazione di una risposta immune antitumorale e nella ...

