Csm | corrente Area | “Condizionamento che ha come precedente la P2 Sorteggio? Cura

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo il comunicato di Magistratura Indipendente – considerata da sempre ladi destra delle toghe – che ha invitato i suoi consiglieri che si sono autosospesi a ritornare a lavorare, arrivanouna replica le parole di Cristina Ornano, segretario di, il gruppo che rappresenta i magistrati progressisti: “Lobby trasversali composte da politici disinvolti e spregiudicati imprenditori, alcuni pure indagati da una di quelle stesse Procure e con il coinvolgimento di magistrati, hanno messo a punto un tentativo estremamente pervasivo di eterodirezione e di condizionamento esterno dell’autogoverno per le nomine di alcune nevralgiche Procure della Repubblica. Un fatto che, se confermato, sarebbe di una gravità inaudita e che,è già stato da molti ricordato, ci riconduce al solodella P2“. Proprio su questo riferimento la nota di Mi era ...

