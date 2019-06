Corruzione | l’ex pm Savasta ammette di aver chiesto 300mila euro a imprenditore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si è detto vittima del collega Michele Nardi ed ha ammesso diall’di Corato (Bari) Paolo Tarantini per archiviare un’indagine che era stata avviata solo per ottenere danaro. Così l’ex magistrato di Trani Antonio– arrestato insieme a Nardi a gennaio e ai domiciliari da fine marzo – durante l’incidente probatorio dinanzi al gip di Lecce nel quale ha detto che la richiesta disarebbe stata un’idea di Nardi. L’ascolto delpm proseguirà il 19 e il 28 giugno prossimi., arrestati i magistratie Nardi. Misura interdittiva per Dagostino, l'ex socio di Tiziano Renzi Durante l’incidente probatorio ha ammesso le proprie responsabilità anche l’ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro che ha detto al gip Giovanni Gallo di non ...

SkyTG24 : “È un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso”: in queste ore è tornato virale online il… - RaiNews : Indagato per corruzione l'ex presidente dell'#Anm Luca #Palamara. Lui si difende e chiede di essere sentito subito - ItaLianovery : RT @antonio_bordin: ”Indagato per corruzione il magistrato #Palamara, ex presidente dell’ANM e uomo chiave al CSM per gli accordi nomina de… -