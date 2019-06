Controlli all’aeroporto Leonardo da Vinci | 3 denunce per furto

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – Continuano idei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo di Fiumicino per contrastare ogni tipo di reato. I Carabinieri hanno denunciato tre persone – un 39enne originario della proa di Palermo, un 27enne del Marocco e una 50enne romana – sorprese a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 400 euro, e’ stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi. Inoltre i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno controllato quattro societa’ che offrono servizi di parcheggio di auto private (Car valet), ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino. Tra ...

allnews24eu : Fiumicino, arrestato uomo che aveva 100 ovuli di eroina nello stomaco - AllNews24 - Nel corso di alcuni controlli… - vivailclero : @matteosalvinimi @rtl1025 Anche i controlli all'aeroporto mi complicano la vita, ma preferisco una complicazione ad un attentato... - minty_min_ : La guardia della sicurezza dei controlli all'aeroporto di Londra quando ho aperto il bagaglio a mano ha visto i ba… -