Conti pubblici | Dombrovskis | “Prima l’Italia corregga la traiettoria fiscale | poi il

Sondaggi politici Ipsos : Conti pubblici - italiani pessimisti : Sondaggi politici Ipsos: conti pubblici, italiani pessimisti La procedura d’infrazione ventilata dall’Ue aleggia come un fantasma su Palazzo Chigi. Bruxelles accusa l’Italia non aver rispettato gli impegni di riduzione del debito: è salito al 132,2% nel 2018 e probabilmente salirà al 133,7% quest’anno e al 135,2% nel 2019. Prima di diventare reale, la procedura d’infrazione dovrà passare al vaglio dei ministri ...

Conti pubblici - Confcommercio : “Aumenti dell’Iva porterebbero a crisi conclamata con calo del pil e dei consumi” : Prima di parlare di qualsiasi riforma fiscale occorre “eliminare definitivamente gli aumenti delle aliquote Iva previsti per il prossimo biennio”. Che tradotti in numeri equivarrebbero a 51 miliardi di euro di maggiori imposte e porterebbero l’Italia “dalla stagnazione alla crisi conclamata”, con una riduzione del pil e dei consumi e un peggioramento dei Conti pubblici. A (ri)lanciare l’allarme è stato il presidente di ...

Conti pubblici - Moody’s : “La reazione dei mercati avrà più effetto di procedura Ue” : L’agenzia di rating Moody’s guarda con molta attenzione alla prossima legge di bilancio e sottolinea che sarà la reazione dei mercati, più che un’eventuale procedura d’infrazione dell’Ue, a spingere il governo italiano a correggere il tiro sui Conti pubblici. In attesa del prossimo giudizio sulla solidità del nostro debito, prevista per il prossimo 6 settembre, Moody’s in una nota avverte ...

Conti pubblici - Conte : “Escluso qualsiasi taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza. Misure restano intatte” : Il taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza “non è assolutamente all’ordine del giorno”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti italiani ad Hanoi. “È da escludere qualsiasi taglio a Misure di protezione sociale perché si prefigurano risparmi di spesa, questo significa che abbiamo accantonato somme che sono sovradimensionate. Quindi nessun taglio, quelle Misure restano intatte“, ha ...

Conti pubblici - Moscovici : “Procedura può essere evitata - ma ora servono i fatti”. Conte : “No tagli a reddito e quota 100” : Non finisce tutto con il parere della Commissione Ue, ma ora “spetta al governo italiano produrre analisi, cifre o misure tali da dimostrare che questa procedura può essere evitata“. Il giorno dopo la pubblicazione del rapporto sul debito italiano e la proposta dei tecnici di Bruxelles di avviare l’iter per deficit eccessivo, il commissario agli Affari monetari, Pierre Moscovici, intervistato dal Sole 24 Ore, ricorda che il parere ...

Conti pubblici - Commissione Ue propone di chiudere procedura per la Spagna dopo 10 anni. Sul Belgio il giudizio è sospeso : Per il Belgio il giudizio è sospeso, per Francia e Cipro non ci sono le condizioni per aprire una procedura, per la Spagna è stata proposta la chiusura. La Commissione europea nel collegio del 5 giugno ha adottato relazioni ex articolo 126.3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea “nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito ...

Conti pubblici - Conte : ‘Proverò a impedire la procedura d’infrazione’. Di Maio : ‘Quota 100 e pensioni non si toccano’ : “C’è la prospettiva di una procedura di infrazione, io sono sempre determinato e ottimista e farò di tutto per scongiurare una procedura che farebbe del male al Paese“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è il primo esponente del governo giallo-verde a parlare dopo l’annuncio della Commissione europea della legittimità di una eventuale procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a causa della ...

Commissione Ue : Italia inadempiente - giustificata procedura. “Peggiorate prospettive di crescita e Conti pubblici” : La Commissione europea ha concluso che l'Italia risulta "inadempiente" rispetto alle regole europee sul debito pubblico e che quindi "è giustificata una procedura" nei suoi riguardi. La decisione è stata annunciata a seguito dell'approvazione del Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo. In base all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, ...

Conti pubblici - l'Ue : "Giustificata la procedura d'infrazione per l'Italia" : Secondo la Commissione Europea "le prospettive per la crescita sono peggiorate" e il governo ha fatto marcia indietro sulle...

Conti pubblici - il commissario Oettinger : “Se numeri sono confermati non potremo sottrarci a procedura di infrazione” : “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura d’infrazione“. A dichiararlo è stato il commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, parlando all’emittente televisiva tedesca N-tv nel giorno in cui la Commissione approverà le raccomandazioni Paese e il rapporto sul debito italiano, proponendo con ogni probabilità al Consiglio l’avvio della procedura per debito eccessivo. Lo scorso anno invece di ...

Cosa aspettarsi dalla lettera di Bruxelles sui Conti pubblici dell'Italia : È il giorno della lettera da Bruxelles. E non c'è nulla di buono da aspettarsi. La Commisisone Ue sui bilanci degli Stati membri invierà le sue raccomandazioni ufficiali all'Italia dopo le richieste di chiarimento avute attraverso le comunicazioni inviate da Tria qualche giorno fa, oggetto di tensioni nel governo per le indiscrezioni fuoriuscite. E la lettera da Bruxelles potrebbe essere il primo passo nella direzione dell'avvio di una procedura ...

Conti pubblici - domani risposta Bruxelles a Italia sul debito. Ultima parola a Ecofin : Durante la riunione settimanale del collegio dei commissari europei, domani mattina a Bruxelles, sarà discusso (e con tutta probabilità approvato) il nuovo rapporto sulla violazione della regola del debito da parte dell'Italia. Rapporti simili saranno discussi anche riguardo al debito pubblico di altri tre paesi dell'Eurozona: Francia, Belgio e Cipro. Ieri, senza sorprese, i capi di gabinetto dei commissari, nella tradizionale riunione del ...

Conti pubblici - a maggio fabbisogno 900 milioni : A maggio 2019 il saldo del settore statale si e' chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 900 milioni, in diminuzione di circa 7.000 milioni

Inviata la lettera all'UE sui Conti pubblici<br> Ma Tria e Castelli si smentiscono a vicenda... : Ha aspettato fino a tarda serata, ma alla fine la lettera l'ha Inviata: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto all'Unione Europea circa le preoccupazioni relative ai conti pubblici dell'Italia e al rispetto del Patto di Stabilità. Ma i problemi all'interno del suo ministero (ma anche di tutto il governo) ci sono, eccome, visto che tra pomeriggio e sera di oggi, venerdì 31 maggio, ci sono state smentite da destra e da manca.Prima ...