Consulta | ' ' Prostituirsi non è mai un atto totalmente libero' '

Legge Merlin - Consulta : prostituirsi mai atto totalmente libero : Secondo la Corte i diritti di libertà - compresa quella sessuale - sono riconosciuti dalla Costituzione in quanto tutela del valore della persona. La prostituzione non rappresenta però uno strumento di tutela e di sviluppo della persona ma solo una particolare forma di attività economica.

"Prostituirsi non è mai un atto totalmente libero" : così la Consulta salva la legge Merlin : Anche nell’attuale momento storico, e al di là dei casi di “prostituzione forzata”, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile. È, questo, il senso della ...