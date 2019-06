ilfoglio

(Di venerdì 7 giugno 2019) Crescita zero, produzione industriale in calo, scarsa attrattività degli investimenti, disoccupazione preoccupante. Parte da questi dati l'analisi del presidente di, Alessio Rossi, che da Rapallo ha invitato i partiti diad abbandonare i toni da campagna elettorale per

MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: #Confindustria manda avanti i giovani. A picchiare il governo. 'La nostra pazienza è finita', dice il presidente Alessio R… - ilfoglio_it : #Confindustria manda avanti i giovani. A picchiare il governo. 'La nostra pazienza è finita', dice il presidente Al… - ricky_rs89 : Non capisco perchè se confindustria ovvero chi manda avanti il paese sostiene il pd è una cosa negativa #lariachetirala7 -