Confindustria giovani | La pazienza è finita

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nel corso del 49esimo convegno deiimprenditori diin corso a Rapallo, il Presidente Alessio Rossi ha tenuto un discorso accorato in cui ha espresso la profonda insoddisfazione della categoria per quanto riguarda l'operato dell'attuale governo, ma anche dei precedenti, e ha detto:"Da anni facciamo proposte, ci siamo rivolti a tutti i governi. Stavolta non c'è più niente da aggiungere. Non è che non abbiamo niente da dire, non sappiamo a chi dirlo, perché davanti a noi ci sono solo campagne elettorali interminabili e mai un confronto serio"Rossi chiede che sia subito abbassato il cuneo fiscale, mentre boccia categoricamente quota 100, definendola "un boomerang paradossale" e anche i minibot, perché, dice:"Pensare che il problema del debito pubblico sia risolvibile con i miniato è come provarci con i soldi del Monopoli"A proposito del governo Conte, Rossi ha ...

