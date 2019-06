Condannato a 30 anni il bandito più famoso della Sardegna torna libero grazie alla

Graziano Mesina scarcerato per ritardi nel deposito della sentenza. Era stato Condannato in appello a 30 anni : scarcerato per decorrenza dei termini. Così è tornato in libertà Graziano Mesina, uno dei più importanti esponenti del banditismo sardo in carcere a Nuoro per traffico internazionale di droga. La scadenza è dovuta al fatto che le motivazioni della sentenza d’appello non sono state ancora depositate, facendo così decadere la misura cautelare. Mesina, conosciuto anche con il soprannome di Grazianeddu, era finito in carcere sei anni fa perché ...

Bologna. Uccise il coetaneo sedicenne con la pistola del padre : Condannato a 14 anni e 8 mesi : Il delitto sfociato al termine di una lite per un debito che il giovane assassino aveva nei confronti della vittima, come dimostrerebbero anche le chat mostrate in tribunale. Il corpo di Giuseppe fu ritrovato una decina di giorni dopo la sua scomparsa in una pozza nei pressi del giardino di casa a Castello di Serravalle.Continua a leggere

Condannato a 120 anni di carcere! Pedofilo ha violentato una bambina almeno 100 volte : Steven Douglas Crook Jr, un uomo di Bloomfield, nello stato dell'Iowa, di 29 anni, è stato Condannato a 120 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di una ragazza dalla più tenera infanzia e fino all'età di sei anni. la sentenza è stata pronunciata dai giudici tre giorni fa ed è quella della massima pena per questo genere di reati.

Uccise un bimbo di 3 mesi dopo aver scoperto che poteva non esser suo : Condannato a 7 anni. "Sentenza disgustosa" : La moglie gli aveva confessato che il bimbo di 3 mesi, cresciuto come suo figlio, poteva non esser suo, lui lo ha ucciso. Il fatto risale al 25 marzo 2017, accaduto a Swindon, in Inghilterra. Paul Rich, 53 anni, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e adesso è stato condannato a 7 anni di prigione. Una sentenza accolta con sconcerto dalla madre del piccolo, che l’ha definita “disgustosa”. L’uomo ...

In Francia un imam è stato Condannato a 2 anni di prigione per aver aiutato gruppi di migranti ad attraversare la Manica in gommone : Il tribunale di Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia, ha condannato un iraniano di 37 anni, imam di una moschea alla periferia di Rouen, a due anni di carcere per aver aiutato dei gruppi di migranti ad attraversare il Canale della Manica in

Palermo : aggredì dottoressa in guardia medica - Condannato a due anni : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Due anni e 4 mesi con sospensione della pena per il ventunenne che la scorsa estate aveva aggredito e molestato una dottoressa in servizio alla guardia medica di San Cipirello, in provincia di Palermo. Il ragazzo ha patteggiato la pena e si è sottoposto volontariamente

Lega - Rixi Condannato a 3 anni : "Mi dimetto" | Salvini : lo accetto - rispetto le sentenze ma... : Il viceministro alle Infrastrutture condannato per peculato e falso: disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvini accetta il passo indietro e lo nomina "responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute".

Lega - Rixi Condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il governo ma incredibili condanne senza prove : Il viceministro alle Infrastrutture condannato per peculato e falso: disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvini accetta il passo indietro e lo nomina "responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute".

Spese pazze : Edoardo Rixi Condannato a 3 anni e 5 mesi - mi dimetto : Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nell'ambito del processo Spese pazze

Rixi (Lega) Condannato a 3 anni e 5 mesi si dimette. Salvini : «Sentenza senza prove» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

Rixi (Lega) Condannato a 3 anni e 5 mesi si dimette. Salvini : «Sentenza senza prove» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

Rixi (Lega) Condannato a 3 anni e 5 mesi <br> "Ho rassegnato le dimissioni" : Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture della Lega è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nell’ambito dell’inchiesta sulle "spese pazze" alla Regione Liguria. Per l’esponente del Carroccio ora scatta anche la sospensione prevista dalla Legge Severino e inevitabilmente si aprirà un altro terreno di scontro con il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio aveva infatti annunciato che in caso di condanna Rixi si sarebbe dovuto dimettere, mentre la ...

Lega - Rixi Condannato a 3 anni e cinque mesi : "Mi dimetto" | Salvini : le accetto per tutelare il governo ma incredibili condanne senza prove : Il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è stato condannato per il caso "spese pazze" alla Regione Liguria. Rixi, tra il 2010 e il 2012 capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Imposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

«Spese pazze» - Rixi Condannato a tre anni e 5 mesi. Il viceministro : «Ho consegnato dimissioni a Salvini» : Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il viceministro alle Infrastrutture in quota Lega una condanna a tre anni e quattro mesi...